Российская звезда тенниса ударил своего соперника выстрелом, а затем перевернулся, когда его наказали за досрочные извинения.

Даниил Медведев ударил соперника головой в Кубке Роджерса.

Медведев извинился после удара соперника и попросил рефери его остановить.

Медведев был настроен скептически, сказав: «Представляете, насколько глупым был этот звонок?»

Российская звезда тенниса Даниил Медведев попытался проявить спортивное мастерство и в итоге был наказан.

Во время митинга против Александра Бублика на Кубке Роджерса Медведев прострелил сетку ворот. Однако мяч попал прямо в ракетку Публика, которая упала. Когда мяч попал в ракетку Бублика, Медведев извинился.

К несчастью для Медведева, мяч все еще оставался живым, когда он отбивал мяч через сетку.

Именно тогда рефери поставил Медведева в затруднительное положение, заявив, что отвлек Бублика в этот момент.

Медведев скептически отнесся к прерванной игре и спросил, почему он назначил пенальти.

Рефери сказал: «Я называю это Урка, потому что вы говорили, пока говорили».

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Бублик понятия не имел, кому было отказано в вызове, в то время как Медведев оспаривал этот призыв и назвал его смешным.

“Я должен был ударить по мячу, – сказал Медведев. – У вас не было ни одного мяча, чтобы ударить”. «Вы представляете, насколько глуп этот звонок?»

Оба игрока засмеялись, когда Медведев сказал: «Это будет на Теннисном канале, брат».

Когда Бублик засмеялся, Медведев сказал: «Он смеется над вами. То, что вы сделали, невероятно».

Медведев в итоге выиграл матч – 4-6, 6-3, 6-4.

Медведев часто бывает откровенен и откровенен на корте. Во время Олимпийских игр в Токио рефери спросил: Кто будет нести ответственность, если он умрет от жары?.

Посмотрите ролик ниже (который попал на Tennis TV!):