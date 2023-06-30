Польша обвинила хоккеиста из второго дивизиона Лиги 1 в шпионаже в пользу России.

Звезда хоккея, гражданин России, был арестован 11 июня в Силезии на юге Польши по подозрению в участии в российской шпионской сети. Этот человек был одним из 14 арестованных, все из которых являются гражданами стран к востоку от Польши, а не только России.









«Арестован шпион, действовавший под видом спортсмена», — заявил в пятницу министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Сейчас он находится в предварительном заключении; В случае признания виновным хоккеисту грозит до 10 лет лишения свободы.

«Мы требуем от российской стороны немедленного предоставления исчерпывающих объяснений», — заявила пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова, получив известие об аресте звезды хоккея.

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Польские власти заявили, что Москва использовала предполагаемого российского шпиона для проведения разведывательной деятельности. Сообщается, что звезда хоккея с шайбой подвергал цензуре железные дороги, а также распространял антипольскую пропаганду, враждебную НАТО.





В заявлении добавлено, что мужчина передавал информацию «о результатах своих разведывательных операций, за которые ему регулярно платили».

(Фото: AFP через Getty Images)



Она добавила: «Подозреваемые также готовили диверсионные акты по заказу российской разведки. Вся банда получала деньги за выполненные задачи».

Отношения России с Западом резко ухудшились после незаконного вторжения в Украину. Польша была перевалочным пунктом для западного оружия, поставляемого в Украину для борьбы с войсками Владимира Путина.