Российская золотодобывающая компания «Полюс» сообщила о падении основной прибыли на 27% из-за снижения продаж

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МОСКВА (Рейтер) — Полюс, крупнейший производитель золота в России, в среду сообщил о снижении скорректированной EBITDA в 2022 году на 27% до $2,6 млрд в результате снижения продаж.

«Полиус» не попал под прямые санкции, введенные Западом, но он, наряду с другими российскими производителями сырья, пострадал от негативных последствий, поскольку западные банки и судоходные компании сокращали отношения с российскими фирмами.

В июле Евросоюз и Великобритания ввели запрет на импорт российского золота.

Компания заявила, что более низкий доход был обусловлен более низкими объемами производства, а также более низкой достигнутой средней ценой аффинированного золота по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль упала на 32% до 1,6 млрд долларов на фоне падения выручки на 14% до 4,3 млрд долларов.

Общие продажи золота упали на 11% до 2,4 млн унций, в то время как производство Полюса упало на 6% до 2,5 млн унций.

Компания заявила, что ожидает падения производства золота с 2,8 млн до 2,9 млн унций в 2023 году и увеличения капитальных затрат с 1,1 млрд долларов до 1,3 млрд долларов до 1,4 млрд долларов в 2022 году.

Компания заявила, что ее совет директоров еще не дал рекомендаций по дивидендам на 2022 год, но подчеркнул приверженность текущей политике выплат.

«При вынесении рекомендаций по дивидендам совет будет учитывать постоянно меняющуюся экономическую среду и ее влияние на бизнес компании», — добавила она.

В соответствии с текущей политикой в ​​отношении дивидендов Полюс выплачивает 30% своей годовой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В сентябре прошлого года совет директоров принял решение не выплачивать окончательные дивиденды по итогам 2021 года, сославшись на текущую рыночную конъюнктуру.

(Репортаж Анастасии Лырчиковой) Монтаж Кирстен Донован

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