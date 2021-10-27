Российская интернет-сенсация Хасбулла Магомедов примет участие в турнире UFC 267

Ислам Махачев будет бороться за предстоящий чемпионат UFC 267 на Fight Island. Это один из самых долгожданных боев, и все взоры будут прикованы к нему. Или мы так думали! Согласно сообщению репортера Дэнни Сегуры, на мероприятии примет участие Хасбулла Магомедов.

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Присутствие на мероприятии звезды TikTok не только укрепит дух Махачева, но и привлечет многих поклонников ММА. Его близкая дружба с Хабибом, конечно же, означает, что он будет поддерживать ислам Мухашефа.

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Хасбулла Магомедов также известен как «Мини-Хабиб» и является интернет-сенсацией. У 18-летнего россиянина есть заболевание, известное как дефицит гормона роста. Он прославился в мире ММА благодаря своим видео, где он призывает людей. Он вызвал таких бойцов, как Конор МакГрегор и Генри Сегудо. Также хорошо известно соревнование Хасиба Аллаха с Абдо Разиком.

На UFC 267 коллировал Рафаэль Визиев Хаспола. Вероятно, это был первый раз, когда боец ​​UFC публично помолвился с российской звездой.

Хасбулла Магомедов воевать?

Его предыдущее видео, показывающее вес Хабиба, набрало миллионы просмотров. Видео включало видео перед боем между ним и Росиком. Однако поединок не состоялся из-за проблем со спонсорством.

Это может показаться необычным поединком. Учитывая его популярность, битва между ними может действительно произойти в какой-то момент в будущем, когда они найдут спонсора. Хотя спонсор неизвестен, за этим боем хотят наблюдать многие фанаты.

Погрузитесь глубже

«Я скоро вернусь» – Джоанна Енджейчик сделала заявление после того, как ее исключили из рейтингов UFC.

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Говоря о вирусном видео Хасполы, Джо Роган Она сказалаА также «Невероятно, как быстро они так быстро поднялись на этот мужской подиум. Как будто это маленькое видео было в огне, и это было не так давно, и внезапно этот мощный толчок появился позади него, и я вижу его повсюду. Каждый раз я открываю ее Instagram, и я вижу небольшое видео с ним ».

Если Хасбулла случится против Розика, времяпрепровождение с отличными бойцами может помочь Хасбулле. Было бы здорово, если бы он поддержал своего друга Махачёва на UFC 267. Мероприятие состоится 30 октября, и Махачёв сразится с Дэном Хукером.

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Как вы думаете, кто победит в этой ожесточенной битве? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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