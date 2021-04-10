Российская капсула “Союз” с 3-мя пассажирами для стыковки с Международной космической станцией

# Вашингтон

Российская капсула “Союз” с пилотируемым космическим кораблем “Юрий Гагарин” стартовала в пятницу с космодрома Байконур в Казахстане для Международной космической станции (МКС).

Американское космическое агентство сообщило, что примерно через девять минут после успешного запуска космического корабля «Союз МС-18» астронавт НАСА Марк Ванди и астронавты Олег Новицки и Петр Дубров из российского космического агентства Роскосмоса благополучно прибыли на орбиту.

Запуск начался с двух- и трехчасового путешествия, чтобы добраться до Международной космической станции и присоединиться к экипажу 64-й экспедиции.

«Экипажу космического корабля« Союз МС-18 »была предоставлена ​​возможность, наконец, достичь Space_Station, и последний подход начался. Они должны пристыковаться к станции в 7:07 утра по восточному времени», – написало НАСА.

«Добро пожаловать на Space_Station! Стыковка корабля “Союз” подтверждена в 7:05 по восточному времени. На борту находятся Марк Ванди (Astro_Sabot), Олег Новицки и Петр Дубров из Роскосмоса », – добавил он через несколько минут.

Это второй космический полет Фэнди, третий полет Новицкого и первый космический полет Дуброва.

Космический корабль с тремя космическими путешественниками отмечает 60-летие Гагарина как первого человека в космосе.