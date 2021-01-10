Российская кибератака – это акт войны? Всемирная организация мира

В середине декабря Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) объявило, что подозревает российских хакеров, стоящих за недавно обнаруженной массированной кибератакой на правительственные учреждения и частные компании США. Хотя последствия этого не так очевидны, как последствия обычных военных атак, долгосрочные последствия могут быть более разрушительными.

Сенатор Митт Ромни описывает этот прорыв как высокотехнологичный эквивалент «русских бомбардировщиков, которые снова и снова незаметно летают над целой страной». В эфире радио Сириус он утверждал, что, хотя Россия не сбрасывала бомбы, взлом “показал это”. [America’s] Готовность к кибервойне чрезвычайно слаба, до такой степени, что они считают, что наша способность реагировать с точки зрения Интернета настолько минимальна, что они делают это безнаказанно.

Сенатор Крис Кунс сказал MSNBC: «Очень трудно отличить это от акта агрессии, равносильного нападению, которое можно рассматривать как войну». «(T) имеет разрушительные и широко распространенные отношения с нашими военными и разведывательными системами, как это случилось в моей жизни».

Томас Боссерт, бывший советник Трампа по внутренней безопасности, думает точно так же. «Трудно преувеличить масштабы этой продолжающейся атаки», – написал он в New York Times.

Почему эта атака так опасна? Ответ кроется в неопределенности, которая все еще окружает прорыв. Одним из агентств, сообщивших о нарушении, было Министерство энергетики и его Национальное управление по ядерной безопасности, которое является федеральным агентством Соединенных Штатов, ответственным за управление ядерным арсеналом страны и обеспечение его безопасности. Хотя группы заявили, что вредоносное ПО было изолировано от бизнес-сетей и не повлияло на функции национальной безопасности, совсем не сложно представить, что произойдет, если враждебное правительство получит доступ к ядерным активам другой страны и получит контроль над ними. Целями кибератак, спонсируемых государством, часто являются интеллектуальная собственность, выборы и контроль над энергосетями и плотинами гидроэлектростанций – все это потенциально может серьезно повлиять на инфраструктуру государства.

Брэд Смит, главный юрисконсульт Microsoft, сказал, что последняя атака представляет собой «широко распространенную и успешную атаку, основанную на шпионаже как на секретную информацию правительства США, так и на технические инструменты, которые компании используют для ее защиты».

Атака не ограничилась только Соединенными Штатами. По словам Смита, Канада и Мексика в Северной Америке; Бельгия, Испания и Великобритания в Европе; Израиль и Объединенные Арабские Эмираты также были разоблачены на Ближнем Востоке. Он предупредил, что «число и местонахождение жертв будут продолжать расти».

Соединенные Штаты еще официально не ответили на нападение, хотя Дональд Трамп написал в Твиттере 19 декабря.Десятый Эти “фейковые СМИ” преувеличивают масштабы проникновения. В отличие от экспертов по разведке и национальной безопасности, Трамп заявил, что ответственность может нести Китай, отклоняя любое признание причастности России.

С другой стороны, избранный президент Джо Байден сказал, что предполагаемая российская кибератака является «серьезной проблемой», и пообещал «понести значительные расходы для тех, кто несет ответственность за такие вредоносные атаки, в том числе в координации с нашими союзниками и партнерами. Наши оппоненты должны знать, что я, как президент», Я не буду бездействовать перед лицом кибератак на нашу страну ».