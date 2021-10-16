Российская команда снимает новаторский фильм в космосе, готовый вернуться на Землю

Космический корабль сгорит на орбите в 23:42 и совершит парашютную посадку в степях Казахстана в 12:36 по восточному времени (10:36 по казахстанскому времени) 17 октября.

Вертолеты заберут экипаж и доставят его в Караганду, Казахстан, а затем самолетом направятся на тренировочную базу в Звездном городке, Россия.

Фильм расскажет историю Хирург, которому приходится оперировать больного космонавта в космосе, потому что состояние здоровья космонавта не позволяет ему вернуться на Землю для лечения. Фильм снят по коммерческому соглашению между Роскосмосом и московскими СМИ, Первым каналом и Studio Yellow, в черно-белом исполнении.

Шкаплеров останется на космической станции и вернется на Землю в марте с астронавтом НАСА Марком Ванди и космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым на борту космического корабля «Союз МС-19». По данным НАСА, когда Ванде Хей приземлится после 355 дней подряд на космической станции, он завершит самый продолжительный космический полет астронавта в истории США.

Воскресным утром Новицки возвращается на Землю после того, как он провел 191 день в космосе во время своей третьей миссии и совершил 531 день в космосе за три отдельных полета.

Помимо Шкаплерова, Ванди Хи и Дуброва, в нынешний экипаж космической станции входят астронавт ЕКА Томас Бискет; Астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур; и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед.

космическая фотография

Некоторые фильмы были сняты на борту космической станции, в том числе документальный фильм IMAX 2002 года, рассказанный Томом Крузом. «Апогей страха», научно-фантастический фильм 2012 года, выпущенный продолжительностью около восьми минут, также был снят в космосе бизнесменом и космическим туристом Ричардом Гэрриотом, сыном космонавта.

Том Круз и режиссер Дуг Лайман В 2020 году выяснилось, что они вместе работали над космическим фильмом в сотрудничестве с НАСА. Проект разрабатывается совместно со SpaceX от Илона Маска. В сообщениях предполагалось, что круиз на космической станции также может произойти в октябре, но окончательная дата запуска не сообщается – хотя он действительно разговаривал со всем гражданским экипажем SpaceX Inspiration 4 во время их последнего полета в космос.

Но Россия стала первой страной, снявшей художественный фильм в космосе.

Пересильд и Шипенко, которых хорошо знают в России, были отобраны после того, как в ноябре российское космическое агентство Роскосмос объявило конкурс претендентов ((2020?)). Пересильд снялась в ряде российских фильмов и сериалов, а фильм Шипенко «Прибой» 2020 года стал одним из самых кассовых российских фильмов.

Перед полетом в космос двое гражданских лиц прошли тщательную подготовку. Вместе со студентами актер и режиссер подготовились, проведя центробежные и вибрационные испытания, летные тренировки в невесомости и парашютные тренировки, все это освещалось Первым каналом.

Другие космонавты на борту, в том числе Новицкий, помогали и входили в состав съемочной группы, потому что производственные ресурсы были более ограничены в космической среде.