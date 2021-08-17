Российская компания Автотор начала производство кроссовера Genesis GV70 в Калининграде – бизнес и экономика

Калининград, 17 августа / ТАСС /. Российский холдинг «Автотор» запустил производство городского кроссовера Genesis GV70 на своем заводе в Калининграде, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Это первый внедорожник среднего размера в линейке Genesis. <...> В России кроссовер Genesis GV70 будет предлагаться с тремя двигателями: двумя бензиновыми моторами и одним дизельным агрегатом. Бензиновая линейка будет представлена ​​турбированными агрегатами семейства T-GDI – 2,5-литровый Genesis GV70 также будет доступен с 2,2-литровым дизелем мощностью 199 л.с. Двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и полным приводом », – сказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что после проверки качества сборки и испытательного комплекта для автомобилей со всеми типами двигателей, Автотор получил разрешение на серийное производство автомобиля.

Автомобили Genesis выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде с октября 2016 года. В производственную линейку завода входят пять моделей премиальной марки – G70, G80, G90, GV80 и GV70.

«Автотор» был основан в 1994 году в Калининграде, на крайнем западе России. Предприятие первым в России начало выпускать автомобили иностранных марок. Производство продолжается с мая 1997 года. «Автотор» выпускает автомобили под брендами BMW, KIA и Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 миллиона автомобилей.