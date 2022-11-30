Государственная российская винная компания заявила, что намерена начать «затяжной судебный процесс», если водочные бренды, на которые она претендует, будут выставлены на аукцион на следующей неделе.

Федеральное казначейство Союзплодоимпорт (FKP) утверждает, что права Бенилюкса на товарные знаки 18 государственных брендов водки будут проданы с аукциона на следующей неделе в разгар «по крайней мере двух дел» в Нидерландах.

Ранее на этой неделе Окружной суд Гааги Апелляция была отклонена в последнюю минуту ФКП.дав зеленый свет аукциону брендов Бенилюкса 18 российских госкомпаний водка торговых марок, включая Столичную и Московскую, 6 декабря.

В ответ в заявлении ФКП говорилось: «Права на товарные знаки, выставленные на продажу, оспариваются как минимум в двух случаях в Нидерландах, и решение может поставить под сомнение законность сделки, заключенной в результате аукциона, с соответствующие негативные последствия для покупателя».

FKP заявила, что это может включать возврат товарных знаков «законному владельцу FKP», будущие судебные иски о возврате средств, уплаченных за товарные знаки, и «компенсацию за ущерб».

Истоки конфликта

Спор возник из-за требований большинства бывших акционеров ЮКОСа о возмещении убытков в размере 58 миллиардов долларов.

GML, Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum были мажоритарными акционерами бывшей Yukos Oil.

Бывшие акционеры ЮКОСа конфисковали товарные знаки Бенилюкса из-за «политически мотивированной незаконной экспроприации» российского нефтяного гиганта в 2003 году.

В 2014 году независимый арбитражный суд во Дворце мира в Гааге пришел к выводу, что «российские власти вели безжалостную кампанию по уничтожению ЮКОСа». [and] соизмеримо с его активами». В результате он присудил мажоритарным акционерам ЮКОСа компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов.

В феврале 2020 года Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражные решения с немедленным исполнением.

Верховный суд Нидерландов оставил решение в силе в ноябре 2021 года, но передал «небольшую» часть дела в Апелляционный суд Амстердама по процессуальным основаниям.

Однако, поскольку FKP не признала компенсацию, акционеры конфисковали ее активы в виде 18 брендов Бенилюкса.

Голландский апелляционный суд в Гааге Он согласился конфисковать товарные знаки Бенилюкса. в июне 2022 года.

ФКП отвечает

Однако в ответе FKP также говорилось, что в августе 2022 года Верховный суд Нидерландов рассмотрел жалобу FKP на Гаагский апелляционный суд, который «не признал фонд законным владельцем товарных знаков и посчитал [im]Возможна их продажа в счет погашения чужих долгов, без уточнения, какими правами обладает Федеральное казначейство Союзплодоимпорт.

В заявлении говорилось: «Отсутствие полной и достоверной информации о товарных знаках, выставляемых на продажу на публичных торгах, создает серьезные риски как для лиц, обладающих правами на товарные знаки, так и для лиц, намеревающихся их приобрести.

Однако организаторы аукциона почему-то не считают нужным предоставлять потенциальным покупателям необходимую информацию.

«Федеральное казначейство Союзплодоимпорт». [will] Он сделал все возможное, чтобы использовать все доступные правовые методы в сложных политических обстоятельствах для предотвращения продажи товарных знаков, по крайней мере, до окончания разбирательства в Верховном суде Нидерландов.

«В то же время не следует исключать, что затянувшиеся судебные процессы станут следствием поспешной продажи принадлежащих Федеральному казначейству брендов «Союзплодоимпорт» в счет погашения долгов, не имеющих никакого отношения к фонду».