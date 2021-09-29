Российская компания просит помощи с электричеством | Канберра Таймс

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Российская государственная энергетическая компания Интер РАО сообщила, что получила запрос от Китая на увеличение поставок электроэнергии, поскольку экономика № 2 в мире борется с отключениями электроэнергии, которые ударили по промышленному производству. Китай уже обратился к железнодорожным компаниям и местным властям с просьбой усилить свою игру в доставке жизненно важных запасов угля на объекты. Представитель Inter Rao заявил, что Китай сталкивается с нехваткой электроэнергии в северных провинциях, и попросил Россию увеличить экспорт в эти регионы. Представитель сказал, что Interrao, которая является монополистом России на экспорт электроэнергии, изучает значительный рост поставок электроэнергии, не предоставив дополнительных подробностей. Интер РАО сократило экспорт электроэнергии в Китай на 1,3% до 3,06 млрд кВтч в прошлом году и до 1,25 млрд кВтч в первом полугодии этого года, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году. Российско-китайские линии электропередачи способны поставлять до 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Губернатор китайской провинции Цзилинь ранее призвал к увеличению импорта угля из России, Монголии и Индонезии. Минэнерго России заявило, что не получало запросов из Китая об увеличении экспорта угля. Австралийское агентство Ассошиэйтед Пресс

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