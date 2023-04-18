Российская компания «Роснефть» подает в суд на продление опекунства над немецкими «дочками»

БЕРЛИН (Рейтер) — Российская нефтяная компания «Роснефть» подала иск против правительства Германии в отношении продления опеки над ее немецкими дочерними компаниями и контроля над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, сообщил в понедельник юрист российской нефтяной компании «Роснефть».

В прошлом месяце суд отклонил иск «Роснефти» (ROSN.MM) против шага Берлина.

Суд заявил, что правительство действовало в сентябре, опасаясь, что сбои в поставках российской нефти могут помешать немецким дочерним компаниям «Роснефти» получить достаточные поставки для Шведта, что, по мнению суда, входило в полномочия правительства.

На следующий день после решения суда государство продлило опекунство над территориальными подразделениями российской «Роснефти» еще на полгода.

Юридическая фирма Malmendier Legal, нанятая «Роснефтью», сообщила в LinkedIn, что подала административный запрос в Минэкономики, поскольку с лета прошлого года ситуация изменилась.

«Несомненно то, что при оценке продления опекунства важно не рассеивание опасений лета 2022 года, а реалистичная и правовая ситуация по состоянию на 15 марта 2023 года. Это требует совершенно новой оценки», — сказал Мальминдер агентству Рейтер.

Получить комментарий в Министерстве экономики не удалось.

Мальминдер сказал, что компания еще не получила письменного обоснования решения Mars.

«Роснефть» также обратилась за компенсацией финансовых потерь, понесенных в течение первых шести месяцев действия доверительного управления, говорится в сообщении юридической фирмы. Он добавил, что запрет Германии на российскую сырую нефть вынудил нефтеперерабатывающий завод в Шведте с января работать на половине своей мощности, что привело к значительным финансовым потерям.

Европейские правительства ужесточили санкции против России, крупного поставщика энергоресурсов, за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

(Обложка Рехам Эль Кусса). Монтаж Грант МакКолл

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