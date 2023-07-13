https://aviationweek.com/themes/custom/particle/dist/app-drupal/assets/awn-logo.svg
Перейти к основному содержанию
Stratonutica стала первой российской компанией, испытавшей малую спутниковую систему доставки, небольшой космический корабль сырой массой 0,1–1 кг (0,22–2,2 фунта). 11 июля были опубликованы шесть изображений со спутника StratoSat TK-1 компании Stratonautica, который вращался вокруг Солнца…
Российская компания тестирует систему доставки Picosat Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.
Уже являетесь членом AWIN или подпишитесь на Отчет о воздушно-космической обороне через вашу компанию? Войдите, используя существующий адрес электронной почты и пароль.
Не член? Узнайте, как получить доступ к информации о рынке и данным, которые вам нужны, чтобы быть в курсе того, что происходит в аэрокосмической и оборонной промышленности.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».