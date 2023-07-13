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Российская компания тестирует систему доставки Picosat

13 июля, 2023
Marfa Fedoroa








Российская компания тестирует систему доставки Bekosat | Сеть авиационных недель



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Stratonutica стала первой российской компанией, испытавшей малую спутниковую систему доставки, небольшой космический корабль сырой массой 0,1–1 кг (0,22–2,2 фунта). 11 июля были опубликованы шесть изображений со спутника StratoSat TK-1 компании Stratonautica, который вращался вокруг Солнца…

Российская компания тестирует систему доставки Picosat Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.

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