Российская компания Augenich Alumina предупреждает о неопределенности будущего лимерика – The Irish Times

Директора принадлежащей России компании Aughinish Alumina и аудиторы предупредили EY о «существенной неопределенности» жизнеспособности Co Limerick из-за войны Владимира Путина с Украиной.

В компании работает более 400 сотрудников в устье Шеннона, где они перерабатывают импортированные бокситы в глинозем, который отправляется во Францию ​​и Швецию и переплавляется для производства алюминия.

Но она понесла тяжелые потери, поскольку вторжение Путина в Украину дестабилизировало глобальные энергетические рынки и наложило жесткие санкции Запада на интересы российского бизнеса.

Ссылаясь на последствия войны, в недавно представленных отчетах говорится: «Члены Совета директоров удовлетворены тем, что финансовая отчетность подготовлена ​​на основе принципа непрерывности деятельности. Однако описанные выше события вызывают существенные сомнения, которые могут поставить под сомнение способность Компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем».

В своем аудиторском отчете EY обратила внимание на это заявление директоров Aughinish и заявила, что «война на Украине и возможная эскалация санкций в будущем могут повлиять на способность материнской компании продолжать финансировать текущую деятельность компании».

Одним из основных акционеров завода по производству лимериков является связанный с Кремлем российский олигарх Олег Дерипаска. Несмотря на шаги, предпринятые восемь месяцев назад, чтобы отделить Aughinish от ее материнской компании, директора в недавно поданных отчетах заявили, что «окончательный результат еще не получен».

Расчеты показывают, что Aughinish понесла чистый убыток в размере 377,58 млн долларов (363,18 млн евро) за год, предшествовавший вторжению, из-за повышения цен на газ, ключевое сырье, и 302,78 млн долларов в виде чрезвычайных сборов. Эти расходы включали убыток от обесценения в размере 279,9 млн долларов США в отношении стоимости зданий, машин и оборудования и незавершенного строительства.

Газ резко вырос после февральского вторжения, что еще больше подорвало Aughinish в ее текущем финансовом году, поскольку международная негативная реакция на Россию ставит под вопрос будущее компании.

Компания Aughinish, являющаяся важным поставщиком для европейской промышленности, избегает санкций ЕС и США благодаря ее стратегической роли в автомобильной, авиационной, строительной и производственной цепочках поставок товаров народного потребления.

Правительство стремится сохранить завод в рабочем состоянии, не в последнюю очередь потому, что фонд заработной платы в размере 58 миллионов долларов имеет решающее значение для региональной экономики.

Но поскольку конца войне не видно, недавние предупреждения США о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на импорт российского алюминия, подчеркивают слабость бизнеса.

Тот факт, что «Огнеш» избегает санкций Европейского Союза, происходит несмотря на то, что Дерипаска подвергается европейским, американским и британским санкциям. Он является основателем United Rusal, которая представила «письмо о поддержке» для продолжения финансирования Aughinish до конца 2023 года.

Давление на ирландский бизнес видно из отчетов, подписанных в пятницу и представленных в Регистр компаний после закрытия бизнеса. Aughinish воспользовалась специальными юридическими мерами, чтобы отсрочить такие депозиты на несколько месяцев.

Директора Limerick Alumina Refining, владельца завода Aughinish, объявили о своих «разумных ожиданиях» торгов еще на 12 месяцев.

Хотя не было никаких санкций, запрещающих финансовую поддержку Россалла, директора заявили, что это «не может быть гарантировано в будущем», и добавили, что Россалл «значительно пострадал» от войны.

«Русал» сообщил, что «ситуация на Украине» заставила Австралию запретить экспорт глинозема и бокситов в Россию и приостановить производство нефтеперерабатывающих заводов в Украине, заявили директора.

«Если такая ситуация сохранится или продолжит существенно развиваться, это может повлиять на бизнес, финансовое состояние, перспективы и результаты деятельности Группы».