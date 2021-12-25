Российская космическая компания запустила суборбитальную ракету NEBO 25 с логотипом ТАСС — Science & Space

Москва, 24 декабря. / ТАСС /. В пятницу пресс-служба компании сообщила, что российская частная космическая компания Success Rockets провела первый пуск своей ракеты NEBO 25 с логотипом ТАСС на борту.

«Суборбитальная ракета NEBO 25 была запущена в Астраханской области 23 декабря. Это первый запуск суборбитальной ракеты NEBO 25 и второй запуск компании в 2021 году (запущен прототип суборбитальной ракеты. в апреле 2021 года), сообщает пресс-служба.

«Это сделало Success Rockets Russia первой частной компанией, которая выполняет более одного запуска в год. Информационное агентство ТАСС, логотип которого также был размещен на борту ракеты, выступает в качестве стратегического информационного партнера для этого и последующих запусков Success Rockets, — опознала она. .

NEBO 25 — одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра и массой 65 000 граммов. Компания занимается разработкой ракеты с 2020 года. Ракета несет на себе спутники фемто-типа (космические аппараты массой менее 100 граммов). В пресс-службе сообщили, что ракета передавала данные телеметрии, а также собирала и регистрировала на борту все необходимые параметры на протяжении всего полета.

По определению Success Rockets, комиссия приняла решение скорректировать угол пуска и траекторию полета ракеты по сравнению с первоначальным планом из-за сильного ветра более 50 м / с на высоте более 9 км. Ракета пролетела по установленной схеме более 18 километров, поднялась на пик высотой семь километров, после чего сработала система аварийного спасения. Ракета запустила двигатель за 8,2 секунды. Ракета разгоняется до 512 м / с, что превышает скорость звука. В пресс-службе сообщили, что дальность полета ракеты увеличилась примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим пуском опытного образца.

Запуск осуществлен при поддержке Центра космических технологий «Арктур» Миннауки России, уточнили в пресс-службе.

«Фактически созданы новые компетенции по запуску сверхлегких ракет из частного сектора. Более того, компания выполнила все заявленные в СМИ сроки для прогноза запуска элемента в 2021 году. Сегодня мы можем поздравить SR и все партнеры в достижении новых рубежей », — цитирует слова советника губернатора Ростовской области и генерального директора New Cosmos Антона Алексеева.

Как сообщили агентству Success Rockets ТАСС, ракета была настроена в рамках проекта российским художником NFT Никитой Рыблянским (R66). Ракета несла полезную нагрузку в виде коллекционной игрушки, которую художник создал в космическом стиле специально для полета NEBO 25.

Основатель Success Rockets Олег Мансуров ранее сообщил ТАСС, что компания планировала запустить суборбитальную ракету на высоту более 100 км в 2022 году и вывести на полную орбиту в 2024 году.