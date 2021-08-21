Российская космическая ракета врезалась в китайский спутник, заявили космические силы США

Китай успешно запустил в космос спутник Yunhai-02 на большой ракете-носителе 2 марта … [+] Из центра запуска спутников в Цзюцюань в 8:54 25 сентября 2019 г. (Costfoto / Barcroft Media / Barcroft Media через Getty Images) Barcroft Media через Getty Images



Китайский метеорологический спутник мог быть уничтожен или поврежден в марте прошлого года.

случай? Столкновение с космическим мусором, остатками российской ракеты «Зенит-2», запущенной в 1996 году, по данным космических сил США, 18-я эскадрилья космического контроля, отслеживающая орбитальное движение, обнаружила аварию.

«За несколько дней до 18 марта 2021 года 18 SPCS осознали повышенную вероятность того, что кусок космического мусора, размером, вероятно, размером с компьютерную клавиатуру, может ударить по активному китайскому спутнику Yunhai 1-02», – заявил представитель сил США Ли. Эл. адрес. «Вероятность столкновения составляла 0,2 процента на самом высоком уровне, но, стремясь предоставить своевременную и действенную информацию 18, SPCS направила правительству Китая несколько уведомлений о потенциальном соединении, причем первое сообщение было отправлено 15 марта. 18, 18 SPCS разместил уведомление о записи в www.space-track.org Подтверждение наступления события, вызвавшего обломки в окрестностях Юньхая 1-02 ».

После тщательного анализа события и связанных с ним данных 18 SPCS пришли к выводу, что событие, вызвавшее обломки, скорее всего, произошло из-за столкновения между Yunhai 1-02 и обломками SL-16 (1996-051Q / корпус ракеты, запущенной Россией в 1996), который был обновлен в космическом каталоге 14 августа. 18-я SPCS в настоящее время отслеживает примерно 35 обломков, связанных с Yunhai 1-02, и обменивается данными через www.space-track.org. “

Похоже, космический мусор, вызвавший столкновение, произошел от Российская ракета Зенит-2 который запустил спутник-шпион “Целина-2” в сентябре 1996 года. Китайский Yunhai 1-02 был запущен в сентябре 2019 года для изучения океанов и атмосферы Земли. Но 18 марта китайский спутник разрушился, оставив после себя множество обломков. Твитнуть 18 SPCS 22 марта. Этот твит заметил астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл, который определил, что виновником был обломок российской ракеты.

Орбитальные данные тела обломков и Юньхая показывают, что они прошли в пределах одного километра. [0.6 miles] «Друг от друга во время коллапса, согласно моим расчетам с использованием орбитальных данных Space Force», – сказал мне Макдауэлл.

Тем не менее, Китай попытался обвинить в аварии в Юньхае США, выведенный из эксплуатации метеорологический спутник NOAA-17 демонтировали 10 марта. 10 дней назад я создал крушение ” Южно-Китайская утренняя газета. «Национальное космическое управление Китая в то время не выступало с заявлением относительно инцидента».

Было ли собрано общее количество Yunhai 1-02 – или все еще работало за вычетом нескольких частей, вырванных в результате столкновения, – неясно. Космические силы США сказали мне: «Если у вас есть вопросы по поводу ситуации с Юньхай 1-02, пожалуйста, свяжитесь с правительством Китая».

Этот инцидент поднимает интересный вопрос: может ли Китай подать в суд на Россию за повреждение ее космического корабля? Это может быть первый раз, когда такой иск был предъявлен.

«Международный договор, Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, применяется, когда« космический объект »государства причиняет ущерб« космическому объекту »другого государства», – говорит Марк Сундал, директор отдела глобального космического права. Центр Кливлендского государственного университета. «Однако для установления ответственности по соглашению необходимо определение« неправомерного »от имени страны-нарушителя. Соглашение предусматривает создание суда по рассмотрению претензий в случае подачи иска. Официальных требований не было. согласно договору, несмотря на согласие Советского Союза. Чтобы компенсировать Канаде ущерб, причиненный катастрофой “Космос 954” [a Russian satellite that scattered radioactive debris over northern Canada] без подачи официального иска.

«Что будет считаться« ошибкой », не урегулировано международным правом», – добавил Сундал. «Китаю придется доказать халатность или подобное плохое поведение».

Космический мусор – обломки отработанных ракетных ускорителей или старые и забытые спутники, все еще находящиеся на орбите, – стал угрозой для пилотируемых и беспилотных космических полетов. На орбитальной скорости 18 000 миль в час даже кусок мусора размером с мрамор может нанести серьезный ущерб космическому кораблю.

«18-я эскадрилья космического контроля отвечает за ежедневное отслеживание более 32 000 искусственных объектов в космосе и их возвращение на Землю», – отмечает Space Force.

Но с другой стороны, открытое пространство – большое место. «Столкновение космического мусора с активными спутниками происходит нечасто», – заявляет Space Force. К сожалению для Юньхая 1-02, его удача закончилась.

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