Российская космическая станция поймала метеор

Старый русский отряд Перси (благополучно) загорелся. Астронавт снимает блестящее видео “Метеор” на космической станции России

кто сидел на Международная космическая станция, французский космонавт наблюдал, как длительный российский космический корабль прорвался под шквал фейерверков. Кроме того, он снял мероприятие на видео.

Страница Европейского космического агентства в Facebook показывает Интервальное ускорение Отряд, названный «Пирс», столкнулся с пламенной гибелью в понедельник (26 июля) под присмотром Томаса Песке.

«Возвращение в атмосферу без теплозащитного экрана приводит к получению красивого огненного шара», – написал Биске в посте, который также содержал французское описание. «Очевидно, вы видите, как более мелкие куски расплавленного металла уплывают и усиливают фейерверк».

Он добавил, что астронавты могли наблюдать, как Пирс распадается над облаками в течение примерно шести минут, затем пошутил, что было бы неплохо пожелать следующей «высокой звезды», которую вы видите в небе, которая может быть метеор – Или может гореть тропический мусор. Он продолжил: “Если это чушь, я не уверен [the wish] Вам будет предоставлено… но никогда не знаешь, я все же советую двигаться вперед ».

Пирс ушел со службы после почти 20 лет работы на космической станции. Он вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома Байконур в Казахстане вместе с модифицированной версией. продвижение космического корабля Как разгонный блок ракеты-носителя “Союз-У”. Через три дня он состыковался с служебным модулем “Звезда”, став шестым компактным модулем в орбитальном комплексе.

Помещение для швартовки длительного действия было закрыто, чтобы освободить место для автомобиля. Новое русское научное подразделение Это называется нокка. Отложенный блок, который был приостановлен в течение 13 лет из-за различных технических и бюджетных проблем, временно вызвал хаос в пятницу (30 июля), когда из-за ошибки Nauka приостановила работу. Крайний наклон к Международной космической станции.

Представители НАСА неоднократно подчеркивали, что экипаж 65-й экспедиции никогда не подвергался опасности и что крен был быстро исправлен. «Событие смены происходило достаточно медленно, чтобы его не заметили члены экипажа на борту, а все другие системы станции номинально работали в течение всего мероприятия», – сказали в агентстве. Скажите Space.com Понедельник.

Автор сообщения: Space.com