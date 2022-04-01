Российская космическая станция Совета космонавтов в сине-желтой одежде | умные новости

Когда три российских космонавта поднялись на борт Международной космической станции (МКС) в пятницу, их наряды сразу же привлекли внимание всего мира. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков оформлены в желтом и синем цветах флага Украины. Их выбор одежды был широко расценен как демонстрация поддержки нации, которая в последние недели подверглась жестоким нападениям, но Россия отрицает какую-либо связь скафандров космонавтов со вторжением в Украину.

С тех пор как Россия вторглась в Украину почти три недели назад, многие во всем мире использовали ярко-желтые и синие тона украинского флага, чтобы продемонстрировать солидарность со страной. согласно с Нью-Йорк ТаймсКеннет Чанг, который заставил некоторых заподозрить, что выбор был больше, чем совпадение.Однако Россия отвергла идею о том, что цвета имеют какое-либо отношение к жестокому вторжению в Украину.

Oни. Нас спросили, какого цвета костюмы, и Олег ответил, что на складе навалено много желтой ткани. В остальном только обычные приветствия и наилучшие пожелания. — Катя Павлушенко (@katlinegrey) 18 марта 2022 г.

Артемьев отметил, что каждый член экипажа выбрал желтый и синий цвета за несколько месяцев до запуска, как дань уважения их объединенному университету, по словам Аарона Сиддика и Майи Янг для опекун.

«Нет необходимости искать какие-то скрытые знаки или символы в нашей военной Зене», — сказал Артемьев в заявлении на Telegram-канале Роскосмоса. Служба новостей. «Цвет — это просто цвет. Он никак не связан с Украиной, — сказал он. — В эти дни, хотя мы и в космосе, мы с нашим президентом и нашим народом».

Я до сих пор не нашел никого, кто действительно знал бы, почему российские космонавты носили желтые летные костюмы (с украинскими синими бликами) для посадки на Международную космическую станцию. Однако это показательный ответ руководителя экспедиции. Просто жестоко, если они контрабандой пронесли эти костюмы на борт. https://t.co/UBr1I0WauJ — Эрик Бергер (@SciGuySpace) 18 марта 2022 г.

Когда на прошлой неделе Артемьев прибыл на космическую станцию, он объяснил выбор гардероба обилием желтых вещей на складе. «Настала наша очередь выбирать цвет. Но на самом деле у нас накопилось много желтого, поэтому нужно было его использовать», — рассказал Артемьев. АП. «Вот почему мы должны были носить желтое».

Хотя у России долгая история сотрудничества в космосе даже во времена геополитической напряженности, недавнее вторжение в Украину поставило под удар национальные отношения. Российское космическое агентство «Роскосмос» подверглось санкциям и разорвало партнерские отношения из-за своей агрессии, включая британскую спутниковую компанию, которая отказалась от онлайн-развертывания своих спутников, которые должны были быть доставлены с помощью российских ракет. В прошлом месяце Европейское космическое агентство объявило, что оно на неопределенный срок приостановило миссию на Марс, которая должна была быть запущена на российской ракете.

Артемьев в похожем желтом костюме на борту Международной космической станции в 2015 году… для тех, кто спрашивает: «Почему мы раньше не видели желтых костюмов?» https://t.co/KfwvjNw7kH — Джонатан Макдауэлл (@planet4589) 19 марта 2022 г.

Астроном Джонатан Макдауэлл Спекулировать в Твиттере Что желтый костюм мог быть признаком университетской принадлежности российских космонавтов, так как вся группа присутствовала МГТУ им. Баумана. Позже он указал, что Роскосмос в прошлом использовал желтые костюмы.

Трое космонавтов присоединились к двум другим россиянам на борту Международной космической станции, а также к четырем американцам и немецкому космонавту.