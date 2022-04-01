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Российская космическая станция Совета космонавтов в сине-желтой одежде | умные новости

1 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Россия отвергла идею о том, что смелые цвета одежды космонавтов имеют какое-либо отношение к Украине.
космическое агентство роскосмос

Когда три российских космонавта поднялись на борт Международной космической станции (МКС) в пятницу, их наряды сразу же привлекли внимание всего мира. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков оформлены в желтом и синем цветах флага Украины. Их выбор одежды был широко расценен как демонстрация поддержки нации, которая в последние недели подверглась жестоким нападениям, но Россия отрицает какую-либо связь скафандров космонавтов со вторжением в Украину.

С тех пор как Россия вторглась в Украину почти три недели назад, многие во всем мире использовали ярко-желтые и синие тона украинского флага, чтобы продемонстрировать солидарность со страной. согласно с Нью-Йорк ТаймсКеннет Чанг, который заставил некоторых заподозрить, что выбор был больше, чем совпадение.Однако Россия отвергла идею о том, что цвета имеют какое-либо отношение к жестокому вторжению в Украину.

Артемьев отметил, что каждый член экипажа выбрал желтый и синий цвета за несколько месяцев до запуска, как дань уважения их объединенному университету, по словам Аарона Сиддика и Майи Янг для опекун.

«Нет необходимости искать какие-то скрытые знаки или символы в нашей военной Зене», — сказал Артемьев в заявлении на Telegram-канале Роскосмоса. Служба новостей. «Цвет — это просто цвет. Он никак не связан с Украиной, — сказал он. — В эти дни, хотя мы и в космосе, мы с нашим президентом и нашим народом».

Когда на прошлой неделе Артемьев прибыл на космическую станцию, он объяснил выбор гардероба обилием желтых вещей на складе. «Настала наша очередь выбирать цвет. Но на самом деле у нас накопилось много желтого, поэтому нужно было его использовать», — рассказал Артемьев. АП. «Вот почему мы должны были носить желтое».

Хотя у России долгая история сотрудничества в космосе даже во времена геополитической напряженности, недавнее вторжение в Украину поставило под удар национальные отношения. Российское космическое агентство «Роскосмос» подверглось санкциям и разорвало партнерские отношения из-за своей агрессии, включая британскую спутниковую компанию, которая отказалась от онлайн-развертывания своих спутников, которые должны были быть доставлены с помощью российских ракет. В прошлом месяце Европейское космическое агентство объявило, что оно на неопределенный срок приостановило миссию на Марс, которая должна была быть запущена на российской ракете.

Астроном Джонатан Макдауэлл Спекулировать в Твиттере Что желтый костюм мог быть признаком университетской принадлежности российских космонавтов, так как вся группа присутствовала МГТУ им. Баумана. Позже он указал, что Роскосмос в прошлом использовал желтые костюмы.

Трое космонавтов присоединились к двум другим россиянам на борту Международной космической станции, а также к четырем американцам и немецкому космонавту.

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