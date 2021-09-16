Российская космическая съемочная группа готовится к запуску | Могучий 790 KFGO

МОСКВА (Рейтер). Российская команда из двух космонавтов и двух профессионалов кино должна вылететь на Международную космическую станцию ​​в начале следующего месяца, чтобы снять первый фильм в космосе, заявили создатели фильма в четверг.

Планируется, что все четыре будут запущены на борту корабля “Союз МС-19” 5 октября и будут доставлены на орбитальную станцию ​​на высоте около 220 миль (354 км).

Их запуск состоится всего через несколько недель после первого полностью гражданского экипажа на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX, что добавит элемент конкуренции между Россией и Соединенными Штатами на протяжении десятилетий.

Об этом на пресс-конференции перед отлетом экипажа на космодром Байконур в Казахстане сообщил режиссер и актер Клим Шипенко.

В фильме также появятся профессиональные космонавты, входящие в состав экипажа.

«Я не буду сниматься в фильме, – сказал командир Антон Шкаплеров, – но мне еще нужно придумать, как снимать фильм в таком необычном месте, как космос».

Ведущая актриса Юлия Пересильд рассказала, что сама научилась быть визажистом и стилистом.

“Это не будет на том же уровне, что и на земле, но мы сделаем все возможное. Мы готовы к этому”, – сказала она.

«Слишком поздно бояться, потому что мы прошли долгий путь, впереди Байконур и многое (предстоит сделать), и, честно говоря, времени бояться уже не осталось».

Директор Шипенко, рост которого 1,9 метра (6 футов 2 дюйма), сказал, что его рост делает тренировки в космическом корабле – и предстоящий полет – очень неудобными.

Но он сказал, что удобства будут предоставлены в будущем, добавив: «Все в порядке. Я буду летать как есть, но когда мы закончим путешествие на Марс, они обещают, что там будет лучшее место».

(Репортаж Анастасии Адашевой; сценарий Олсаса Ойсеова; редакция Дэна Греблера)