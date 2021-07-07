Российская медицинская компания EMC установила цену IPO до 1,26 млрд долларов

МОСКВА (Рейтер) – Европейский медицинский центр (EMC), оператор российских частных медицинских клиник, заявил в среду, что ориентировочный ценовой диапазон для первичного публичного размещения акций в июле в Москве был установлен на уровне 12,5-14 долларов за акцию GDR. до 1,26 млрд. долларов.
Источники на финансовом рынке сообщили Reuters в мае, что компания рассматривает возможность IPO уже этим летом и может привлечь около 500 миллионов долларов.
EMC сообщила, что предложение, которое составляет 40 000 000 глобальных депозитных расписок (GDR) и дает EMC в свободном обращении около 44%, как ожидается, будет объявлено 15 июля или около того.
Некоторые из существующих акционеров, в том числе Игорь Шилов, которому сейчас принадлежит 71,2% акций EMC, продадут GDR компании. EMC не будет продавать предлагаемые ГДР и не получит никакого дохода.
EMC заявила, что Шилофф останется значительным акционером компании после подачи заявки.
Citigroup Global Markets Ltd, JP Morgan AG и VTB Capital PLC выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в связи с предложением.
EMC, которая управляет сетью медицинских центров в Москве и ее окрестностях, сообщила о выручке в прошлом году в размере 21,3 миллиарда рублей (295 миллионов долларов США) при среднегодовом темпе роста (CAGR) за 2018-2020 годы на уровне 18%. Читать далее
(Рассказывает Ольга Попова). Автор Александр Марроу; Редакция Джейсона Нили и Стивена Коутса
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».