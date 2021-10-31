https://aviationweek.com/themes/custom/particle/dist/app-drupal/assets/awn-logo.svg
Перейти к основному содержанию
ХЬЮСТОН. Российская миссия по пополнению запасов МС-18 “Прогресс” на Международную космическую станцию (МКС) была на пути к стыковке в конце 29 октября с примерно 3 тоннами продовольствия, воды, припасов для экипажа и топлива после успешного запуска из Казахстана. Стыковка в тыловом порту Российской Международной космической станции …
Российская миссия “Прогресс Карго” отправилась на космическую станцию Опубликовано в Отчет по аэрокосмической обороне, рыночный канал Aviation Week Intelligence Network (AWIN) и включен в ваше членство в AWIN.
Уже являетесь участником AWIN или подписывайтесь на Отчет по аэрокосмической обороне через вашу компанию? Войдите в систему, используя существующий адрес электронной почты и пароль.
Не участник? Узнайте, как получить доступ к рыночной информации и данным, которые вам нужны, чтобы быть в курсе того, что происходит в аэрокосмической и оборонной промышленности.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».