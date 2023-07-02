Российская модель Виктория Одинткова утверждает, что Льюис Хэмилтон искал плечо, на которое можно опереться после разрыва с Николь Шерзингер.

После более чем десятилетнего перерыва мельница слухов о Льюисе Хэмилтоне снова заработала благодаря всемирно известной колумбийской суперзвезде Шакире. В последние несколько недель 46-летний мужчина предполагал, что встречается с Гамильтоном после того, как пару несколько раз видели вместе. Однако ни один из них пока не отреагировал на дикие домыслы.

Интересно, что этот конкретный анекдот каким-то образом возродил обширную историю свиданий семикратного чемпиона мира, которая восходит к началу 2010-х годов и включает многих известных моделей и голливудских звезд, таких как Николь Шерзингер, Рианна, Кендалл Дженнер и многих других. .

Список, несомненно, можно продолжить, но в 2020 году малоизвестная российская модель претендовала на место в экстравагантном списке и призналась, что была с водителем Mercedes после его расставания с Шерзингер. Влиятельница социальных сетей Виктория Оденткова раскрыла правду о своих отношениях с Гамильтоном, которые, по ее словам, имели несколько «типов».

Встречался ли Льюис Хэмилтон с российской супермоделью после саги о Шерзингер?

в соответствии с отчетыОдинцова призналась, что звезде Формулы-1 нужно плечо, на которое можно опереться после расставания со своим давним партнером Шерзингером.

«У нас были разные типы отношений. В какой-то момент это было романтично. Он флиртовал со мной. Но потом эти отношения переросли в дружбу. Я живу в России, а он за границей, мы стали друзьями, которые могут переписываться и отправлять поздравления с праздниками.Она сказала.

«Это было после Николь Шерзингер. Мы познакомились в Барселоне три или четыре года назад. С тех пор мы в хороших отношениях, он мой парень. У нас нет никаких романтических (отношений). Мы можем звонить друг другу и спрашивать: «Как дела? Давай как-нибудь выпьем кофе. Вот и все»..«

Но самое интересное, что это имя хорошо известно не только Хэмилтону, но и многим европейским футбольным клубам. 29-летняя модель сделала шокирующее откровение о футболистах и ​​их предполагаемой попытке проскользнуть в ее DM. И одно имя неудивительно привлекло наше внимание.

Оденткова оскорбила Криштиану Роналду из-за дружбы с Хэмилтоном

Судя по всему, бывший футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду был одним из многих футболистов, которые бомбили Instagram DM Одинцовой. Однако россиянин предпочел не отвечать и далее признался, что удалил свое сообщение.

«Я часто получаю письма от профессиональных спортсменов, особенно от европейских футболистов. я Даже не запоминайте эти имена. Я просто вижу: «О, еще одно сообщение от каких-то парней». Я даже не открываю его. Роналду написал мне. Это было давно. Книги: Привет, как дела?«,» Она сказала. «Я удалил сообщение и не ответил.»

В целом, как бы ни утверждал Роналду, Оденткова, похоже, все еще находится в тесном контакте с Гамильтоном, и технологии, вероятно, сохранят их отношения. Следовательно, будет ли пара игнорировать шансы, чтобы добиться какого-то развития в своих отношениях в будущем?