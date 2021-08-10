Российская модель подала в суд на Леона Блэка по обвинению в романе миллиардера с Джеффри Эпштейном

Джонатан Стемпл

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер). Женщина, обвинившая миллиардера Леона Блэка в сексуальном насилии и диффамации, теперь утверждает, что бывший руководитель Apollo Global Management отправил ее во Флориду для возможного полового акта с Джеффри Эпштейном, покойным финансистом и сексуальным преступником.

Последнее обвинение Гузель Ганиевой появилось в измененной гражданской жалобе, поданной в понедельник в суд штата Нью-Йорк.

Российская модель подала в суд на Блэка 1 июня, а Блэк подал в суд за клевету 19 июля. Оба требуют неуказанного возмещения ущерба.

«Сегодняшняя история Женевы явно и прозрачно ложна и демонстрирует готовность сказать что угодно и выдумывать историю в надежде, что что-то будет продолжаться», – заявила в понедельник адвокат Блэка Дания Берри.

Ганиева, которой сейчас за тридцать, ранее обвиняла Блэка в нескольких случаях нежелательного сексуального поведения, прежде чем она подписала соглашение о неразглашении в 2015 году, и клевету за публичное обвинение ее в попытке шантажа.

Адвокаты Блэка заявили, что их клиент, который женат, имел с Ганиевой отношения 6-1 / 2 по обоюдному согласию и платил ей 100 000 долларов в месяц в течение нескольких лет, чтобы она не обсуждала это.

В своей жалобе в понедельник Ганиева сообщила, что в октябре 2008 года Блэк якобы отвез ее на обед на Манхэттен, но вместо этого отвез ее частным самолетом во Флориду, где у Эпштейна был дом.

В жалобе говорилось, что Эпштейн был освобожден от работы после того, как признал себя виновным по обвинению в проституции во Флориде.

После того, как Джаниева встретила Эпштейна, она сказала, что «и выяснилось, что г-жа Янева не будет заниматься сексом с Эпштейном, Эпштейн и Блэк рассердились на г-жу Янееву».

В своем заявлении Перри сказала, что она попросила судью предоставить «документальные доказательства, разоблачающие г-жу Джаниеву и разоблачающих ее союзников и их незаконное поведение».

Джейн Кристенсен, адвокат Ганева, заявила в своем заявлении, что измененная жалоба разоблачает встречные утверждения Блэка как попытку «причинить г-же Ганеву сильную боль, выполняя его угрозы уничтожить ее жизнь».

История продолжается

70-летний Блэк ушел с поста генерального директора и председателя правления Apollo в этом году после того, как юридическая фирма Dichert провела независимую проверку, согласно которой он заплатил Эпштейну 158 миллионов долларов в виде налогов и имущественного планирования.

В обзоре выяснилось, что Блэк не участвовал в преступной деятельности Эпштейна. В то время Блэк сказал, что глубоко сожалеет о своей связи с Эпштейном.

Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме Манхэттена в августе 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

(Репортаж Джонатана Стемпла в Нью-Йорке; редактирование Говарда Голлера)