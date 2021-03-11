Российская морская пехота загорелась в эпоху холодной войны, которая снялась в фильме «Форд» в Провиденсе, США.

Чиновники пожарной охраны заявили, что рабочие в Провиденсе использовали паяльную лампу, чтобы разрезать его на металлолом, когда начался пожар.
Пожар на свалке на набережной поднял над городом столб черного дыма около 9:30 утра по местному времени, но был быстро потушен.
Стив Кабракотта, заместитель помощника начальника пожарной охраны в Провиденсе, сказал, что конструкция была покрыта слоем резины высотой от восьми до десяти сантиметров, который загорелся, когда рабочие попали в факел.
После холодной войны подводная лодка, известная как Juliett 484, была продана и использовалась в качестве ресторана и водочного бара в Хельсинки, Финляндия, а также в качестве декорации для фильма Ford 2002 года «K-19: Роковая вдова».
Подводная лодка оказалась в Провиденсе, потому что находящийся в Род-Айленде музейный фонд военного корабля США Саратога купил ее и открыл для публики как плавучий музей в 2002 году.
Он затонул во время шторма 2007 года и был продан на металлолом.
Капракотта сказал, что государственные экологи были проинформированы о пожаре.
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