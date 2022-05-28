Российская нефть: безденежная Шри-Ланка должна получить российскую нефть, чтобы уменьшить дефицит

Министр энергетики Шри-Ланки, испытывающий нехватку денежных средств, заявил в субботу, что для возобновления работы единственного в стране нефтеперерабатывающего завода потребовалась поставка российской нефти, на которую вскоре может быть наложено европейское эмбарго.

Островное государство переживает худший экономический спад с момента обретения независимости: нехватка топлива и других жизненно важных товаров делает жизнь 22 миллионов жителей невыносимой.

Государственный нефтеперерабатывающий завод Ceylon Petroleum Corporation (CPC) был закрыт в марте после валютного кризиса в Шри-Ланке, в результате чего правительство не смогло финансировать импорт сырой нефти.



Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что поставка российской нефти ожидалась в море в столичном порту Коломбо более месяца, поскольку страна не смогла собрать 75 миллионов долларов для ее оплаты.

Коломбо также ведет переговоры с Москвой об организации прямых поставок нефти, угля, дизельного топлива и бензина, несмотря на введенные США санкции в отношении российских банков и дипломатический протест против вторжения России в Украину.

«Я официально обратился к российскому послу с просьбой напрямую поставить ему российскую нефть», — сказал Виджесекера журналистам в Коломбо.

«Одна только сырая нефть не удовлетворит наши потребности, нам нужны и другие (нефтепродукты) продукты».

Около 90 000 тонн Siberian Light Crude будет отправлено на нефтеперерабатывающий завод в Шри-Ланке после получения партии в кредит от дубайского брокера Coral Energy.

Виджесекера сказал, что Ceylon Petroleum Corporation (CPC) уже имеет задолженность перед поставщиками в размере 735 миллионов долларов, и никто даже не участвовал в ее нефтяных тендерах.

Он добавил, что сорт Сибири не идеально подходит для нефтеперерабатывающего завода, который был оптимизирован для иранской легкой нефти, но ни один другой поставщик не захотел предоставить кредит.

Виджесекера сказал, что Шри-Ланка, тем не менее, объявит новые тендеры на поставку в течение двух недель до того, как закончатся запасы Сибири.

НПЗ Сапугасканда на окраине Коломбо возобновит работу примерно через два дня.

Лидеры Европейского Союза встречаются в понедельник, чтобы попытаться договориться о новом пакете санкций против России из-за конфликта на Украине, включая нефтяное эмбарго.

Российская нефть уже находится под эмбарго США, и ее баррели продаются с большой скидкой по сравнению с международными стандартами, которые значительно выросли с начала конфликта.

Экономический кризис Шри-Ланки привел к длинным очередям автомобилистов у заправочных станций, ожиданию часов, а иногда и дней дефицита бензина и газа для приготовления пищи.

Его жители также страдают от острой нехватки импортных продуктов питания и лекарств, а также от рекордной инфляции и длительных ежедневных отключений электроэнергии.

Антиправительственные протесты переросли в беспорядки в начале этого месяца, в результате которых девять человек погибли и многие получили ранения.

Демонстрация у офиса президента Готабая Раджапакса в Коломбо с требованием его отставки из-за неэффективного управления правительством в экономике началась в субботу, 50-й день.

