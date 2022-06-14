Российская нефть: Индия покупает 18% российского экспорта нефти

По данным исследовательского агентства из Хельсинки, индийские нефтеперерабатывающие заводы купили 18% от общего объема сырой нефти, экспортируемой Россией в мае, по сравнению с 1% до украинского вторжения, при этом нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре получал оттуда 27% своих потребностей.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CRECA) сообщил в отчете, опубликованном в понедельник, что импорт российской сырой нефти в Евросоюз в мае сократился на 18%. «Однако это сокращение было принято Индией и ОАЭ, что не привело к чистому изменению объема экспорта сырой нефти из России».

Соединенные Штаты и Европа настаивают на том, чтобы Индия не увеличивала импорт российской нефти с начала войны на Украине. Однако огромные скидки на российскую нефть разожгли аппетит индийских нефтепереработчиков на традиционно неконкурентоспособную российскую нефть из-за более высоких фрахтов.



Крупнейшим покупателем Индии является нефтеперерабатывающий завод Джамнагар, который в мае получил 27% своей нефти из России по сравнению с менее чем 5% до апреля, говорится в отчете CRECA «Финансирование войны Путиным: импорт ископаемого топлива из России в первой сотне». дни завоеваний.

В отчете говорится, что большая часть нефти была реэкспортирована из Джамнагара. «Примерно 20% экспортируемых товаров ушло в Суэцкий канал, что указывает на то, что они предназначались для Европы или США. Мы выявили поставки в США, Францию, Италию и Великобританию», — сказали в CRECA.

В отчете говорится, что с начала вторжения из России было экспортировано 93 миллиарда евро ископаемого топлива. В то время как 63% экспортной выручки приходилось на нефть и нефтепродукты, 32% — на ископаемый газ, а на уголь приходилось 5%.

Европейский союз остается крупнейшим потребителем российского ископаемого топлива. Европейский союз купил 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму почти 57 миллиардов евро. Доля ЕС составляла около 30% по углю, 50% по сырой нефти, 75% по сжиженному природному газу, 75% по нефтепродуктам и 85% по трубопроводам.

Индия купила ископаемого топлива всего на 3,4 млрд евро, Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро), Италия (7,8 млрд евро), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша (4,4 млрд евро). млрд евро) и Франция (4,3 млрд евро) и Бельгия (2,6 млрд евро) являются другими крупными покупателями.

В сообщении говорится, что сокращение спроса и снижение цены на российскую нефть стоило Москве около 200 миллионов евро в день в мае. Россия по-прежнему получает около 880 млн евро в день от экспорта энергоносителей по сравнению с 1,1 млрд евро в день в январе-феврале 2022 года.

