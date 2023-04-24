Российская нефть снижает долю ОПЕК на индийском рынке до минимума за 22 года

Нидхи Верма

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию сократилась самыми быстрыми темпами в 2022/23 году до самого низкого уровня как минимум за 22 года, поскольку дешевая российская нефть выросла, свидетельствуют данные отраслевых источников и крупных производителей. Доля может сократиться больше в этом году.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в основном из стран Ближнего Востока и Африки, столкнулись с тем, что их доля на рынке нефти Индии упала до 59% в финансовом году, закончившемся в марте 2023 года, с примерно 72% в 2021/22 году. показывает анализ данных агентства Reuters, начиная с 2001 г. /2002.

Данные показали, что Россия впервые обогнала Ирак и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, оттеснив Саудовскую Аравию на третье место в прошлом финансовом году.

Доля ОПЕК сократилась, поскольку Индия, которая в прошлом редко покупала российскую нефть из-за высокой стоимости фрахта, теперь является крупнейшим покупателем российской морской нефти, которая была отвергнута западными странами после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Импорт нефти Индией упали до рекордно низкого уровня (https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/jnpwybeogpw/Pasted%20image%201682075448316.png).

Данные показали, что Индия поставляла около 1,6 миллиона баррелей в день российской нефти в 2022/23 году, что составляет около 23 процентов от ее общего объема импорта в 4,65 миллиона баррелей в день.

Решение ОПЕК и ее союзников, группы, известной как ОПЕК+, сократить добычу в мае может оказать большее давление на долю ОПЕК в Индии, третьем по величине импортере нефти в мире, в конце этого года, если российские поставки продолжат расти.

«Российская нефть уже дешевле сопоставимых сортов на Ближнем Востоке, и похоже, что ОПЕК наносит себе ущерб, сокращая добычу», — сказал Эхсан Уль-Хак, аналитик Refinitiv.

Это еще больше подорвет ее долю рынка в Азии».

Интенсивное потребление российской нефти увеличило долю стран Содружества Независимых Государств (СНГ) до рекордных 26,3% и снизило долю стран Ближнего Востока и Африки до 22-летнего минимума в 55% и 7,6% соответственно. (Графика: пересмотренные маршруты торговли нефтью, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/znvnbneowvl/Pasted%20image%201682075212215.png)

История продолжается

Данные показали, что доля Ближнего Востока в 2021/2020 гг. составила 64%, а доля Африки — 13,4%. Доля Латинской Америки упала до 15-летнего минимума в 4,9% в 2022/23 году.

Данные показали, что импорт нефти в Индию в 2022/2003 году вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны активизировали работу для удовлетворения растущего внутреннего спроса на топливо после того, как частные нефтеперерабатывающие заводы переключились на экспорт вместо того, чтобы продавать топливо по ценам ниже рыночных на местном уровне. .

Данные правительства показывают, что местные нефтеперерабатывающие заводы в совокупности переработали примерно на 6% больше сырой нефти в 2022/23 году и составили около 5,13 млн баррелей в день. [O/INDIA1] (Графика: импорт нефти в Индию из разных регионов, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-OIL/lgpdkawbovo/Pasted%20image%201682075887078.png)

Данные показали, что в марте Индия отгружала почти пять миллионов баррелей нефти в сутки, что является небольшим увеличением по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку на российскую нефть приходилось около 36% от общего объема импорта.

«Решение ОПЕК о сокращении добычи также помогает России», — сказал Хак, добавив, что запланированное сокращение поставок привело к росту мировых цен на нефть при одновременном снижении скидок на российскую нефть по отношению к эталонным маркам Brent и Dubai.

Цены на некоторые российские поставки превышают 60 долларов за баррель — предел, установленный странами Большой семерки, Европейским союзом и Австралией, чтобы ограничить доходы Москвы, в то же время предоставляя трейдерам доступ к западным судам и страховке.

(Отчетность Нидхи Вермы; редактирование Флоренс Тан и Сонали Пол)