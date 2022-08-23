Российская нефтяная компания «Лукойл» приобрела футбольный клуб «Спартак Москва».

Российская нефтяная компания «Лукойл» заявила в понедельник, что купила клуб английской Премьер-лиги «Спартак Москва», а также московский стадион, где она проводит свои домашние матчи.

«Спартак» испытывает финансовые проблемы в связи с военной интервенцией России на Украине, которая привела к волне западных санкций против Москвы и еще больше оттолкнула российское деловое сообщество. «Лукойл», который является генеральным спонсором «Спартака» более двух десятилетий, заявил, что приобретение 100% акций клуба означает, что владелец и президент Леонид Федун откажется от всех своих руководящих должностей.

Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в июне. Миллиардер купил клуб в 2004 году, когда тот испытывал серьезные финансовые трудности. «Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из «Лукойла» за то, что они согласились поддержать такой важный социальный проект, как «Спартак», в этой сложнейшей ситуации», — говорится в заявлении Федуна на сайте клуба.

В мае Nike расторгла спонсорское соглашение с 10-кратным чемпионом российской Премьер-лиги «Спартаком», поскольку в следующем сезоне они не будут участвовать в европейских соревнованиях из-за действий России в Украине. Московский «Спартак» также распустил свой второй состав, сославшись на финансовые трудности и необходимость урезать бюджет.

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