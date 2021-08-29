Российская область стремится укрепить технологическое сотрудничество с Ираном

ТЕГЕРАН. Губернатор Новосибирской области России Андрей Травников на встрече с послом Ирана в Москве Каземом Джалали призвал к укреплению двустороннего сотрудничества в области технологий.

Иранское информационное агентство (IRNA) сообщило, что в субботу иранский посланник начал трехдневный визит в российский регион для участия в Восьмом международном форуме по технологическому развитию (Технопром 2021).

В кулуарах встречи стороны сформировали совместную рабочую группу для подготовки планов будущего научного, технологического и коммерческого сотрудничества.

Они также договорились облегчить отношения между частным и государственным секторами двух стран.

По данным Новосибирской промышленной палаты, товарооборот между областями России и Ираном увеличился на 45 процентов в 2020 году, достигнув примерно 50 миллионов долларов.

В июле Иран открыл в России дом инноваций и технологий, чтобы найти новые рынки для продуктов, основанных на знании местных особенностей региона.

Экспорт технологической продукции иранских компаний, основанный на знаниях, является одной из важных и главных программ страны, и в этой связи уже открыты три инновационных и технологических дома в Кении, Китае и Сирии.

Центры в основном состоят из инвестиций и поддержки со стороны частного сектора для обеспечения необходимой инфраструктуры для своего экспорта через инновационные дома.

Мехди Гелной, чиновник вице-президента по науке и технологиям, сказал в прошлом [Iranian calendar] В течение года (март 2020 г. – март 2021 г.) компании, основанные на знаниях, заработали около 800 миллионов долларов экспортной выручки, а в текущем году ожидается, что эта цифра достигнет 2 миллиардов долларов.

Он добавил, что Африка, соседние страны, Юго-Восточная Азия и Евразия являются нашими экспортными приоритетами, и мы надеемся создать иранские инновации и технологии во всех этих областях.

Инновации в Иране стремительно развивались за 5 лет

Компании, основанные на знаниях, и творческие стартапы выросли за последние пять лет, а Иран поднялся на 45 позиций в Глобальном индексе инноваций, согласно докладу ЮНЕСКО за 2021 год.

Глобальный индекс инноваций Ирана увеличился с 2015 по 2019 год со 106 до 61 при постоянном улучшении, показывая 45 шагов роста.

Развитие ускорителей и инновационных центров за последние пять лет привело к быстрому увеличению числа стартапов и компаний, основанных на знаниях.

В период с 2014 по 2017 год экспорт товаров, основанных на знаниях, вырос в пять раз, а в 2018 году снизился после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (2015), обычно называемого ядерной сделкой, и повторного введения санкций. .

В отчете говорится, что инновации в Иране быстро развивались за последние пять лет, и к концу прошлого года 49 акселераторов и 113 инновационных центров предоставили услуги стартапам с участием частного сектора.

Компании, основанные на знаниях

Несмотря на давящие на страну санкции, в стране появилась уникальная возможность для развития бизнеса и корпоративной деятельности, основанной на знаниях.

В настоящее время в стране действуют более 7000 компаний, основанных на знаниях, которые производят различные продукты для удовлетворения потребностей местного рынка, экономя при этом большие суммы иностранной валюты.

Техническое обслуживание самолетов, сталь, фармацевтика, медицинское оборудование, нефть и газ – это те отрасли, в которых исследователи участвовали в технологических компаниях, сокращая импорт.

MG