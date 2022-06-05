Российская оккупация Украины: ЕС преследует еще 65 человек и 18 компаний

Рада сегодня решила ввести дополнительные ограничения 65 физических лиц и 18 компаний В ответ на несправедливую и неспровоцированную военную агрессию России против Украины и другие действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это решение является неотъемлемой частью всеобъемлющего шестого набора санкций, ранее принятого сегодня Ассамблеей.



Военные преступления не могут быть наказаны. Сегодня мы включаем в наши санкции тех, кто несет ответственность за ведение этой несправедливой войны и тех, кто поддерживает военные преступления в Пуче и Мариуполе, представителей военной и экономической элиты и лиц, близких к незаконной оккупации президента Путина. Украинский народ. Джозеф Борель, Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности

В список вошли 65 человек. Армейский персонал Это привело к действиям российских воинских частей, которые убивали, насиловали и пытали мирных жителей Украины в Пуче. ‘Мясник Бучи’.. В этот список входят и лица, ответственные за бесчеловечную осаду города Мариуполя, в том числе генерал-полковник Михаил Мижинцев, кличка ‘Мариупольский мясник’А участники так называемой формации Комитет спасения за мир и порядок Март 2022 г. — Элемент сотрудничества с российской оккупацией в Герсонской области. Наконец, Евросоюз вводит санкции Политики, Активисты, Ведущие торговцы А также Члены семьи О лицах, уже допущенных. Бывшая гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабева Он числится близким соратником президента Владимира Путина.

В число 18 признанных учреждений входят Вооруженные Силы Российской Федерации и различные организации, прямо или косвенно поддерживающие Вооруженные Силы Правительства Российской Федерации, в том числе крупнейшие в России резервы облигаций. Национальный расчетный депозит.

В целом регулятивные меры ЕС теперь распространяются на все 1158 физических лиц и 98 компаний. Номинанты подлежат Замораживание имуществаИ граждане и организации ЕС Финансирование запрещено Oни. Физические лица дополнительно подлежат одному Запрет на путешествияЭто предотвращает их въезд или пересечение территории ЕС.

Европейский союз (ЕС) решительно осудил агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей Украины в пределах ее международно признанных границ. Зверства, страдания и разрушения, совершенные российскими войсками, невыразимы. Европейский Союз (ЕС) призывает Россию немедленно разрешить гуманитарный доступ и защитить всех причастных граждан. Он призывает Россию разрешить немедленную репатриацию граждан Украины, которые были насильственно депортированы в Россию.

Европейский Союз привержен тому, чтобы Украина осуществляла свое неотъемлемое право на защиту от российской оккупации и на построение мирного, демократического и процветающего будущего.

Соответствующие правовые акты, в том числе имена перечисленных лиц и компаний, были опубликованы в официальном журнале Европейского Союза.