На льдине образовалась неровность Зимние Олимпийские игры 2022 г..

в соответствии с Эн-би-си Спорт15 лет, российский сноубордист Камила Валеева Тесты подтвердили наличие запрещенного вещества перед Играми в Пекине в этом году. Сообщается, что образец был получен до того, как Валеева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне, Эстония, в прошлом месяце.

NBC News сообщил, что обнаруженный препарат — это сердечный препарат под названием триметазидин. Вещество было запрещено Всемирным антидопинговым агентством из-за свойств, повышающих выносливость.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как Олимпийский комитет России (ОКР) выиграл золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, а Валеева вошла в историю как первая женщина, приземлившаяся в четверном прыжке на Олимпийских играх, а затем совершившая прекрасный второй прыжок. Всего Китайская Республика набрала 74 балла, победив США и Японию, которые заняли второе и третье места соответственно с 65 и 63 баллами.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине: откровенные фотографии

На данный момент NBC Sports пояснила, что неясно, влияет ли этот результат теста на результаты командных соревнований или на шансы Валиевой выступить в одиночном разряде, который должен начаться на следующей неделе, и если да, то каким образом. Однако сайт отметил, что Валееву недавно видели на тренировке и что пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина Он сказал: «Он не висит».

Ли Ибо / Синьхуа через Getty Images

Церемония награждения была первоначально запланирована на вторник, 8 февраля, но с тех пор ее отложили.

На пресс-конференции 9 февраля официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс Он сказал, что церемония была отложена, когда «возникла ситуация, требующая «юридических консультаций» с Международным союзом конькобежцев».

«У нас есть спортсмены, спортсмены, завоевавшие медали», — сказал он журналистам NBC News. «Мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно быстрее».

Международная федерация конькобежного спорта также заостренный 10 февраля он «не смог раскрыть никакой информации о каком-либо потенциальном нарушении антидопинговых правил», пояснив: «Это соответствует антидопинговым правилам ИСУ и антидопинговым правилам, изданным Международным олимпийским комитетом в Пекине в 2022 году. «

История продолжается

Российские спортсмены в настоящее время соревнуются под знаменами Китайской Республики, а не от имени России, в честь восточноевропейской страны. Установить четырехлетний срок для участия в международных спортивных состязаниях. В 2019 г. Запрет наступил после того, как более 1000 российских спортсменов участвовали более чем в 30 видах спорта. Обвиняется в участии в государственной допинговой программе..

в течение Игры 2018 года в Пхенчхане, российские спортсмены выступали под званием «Спортсмены-олимпийцы России (ОАР)». Предоставь к этому доступ 2020 Токийские игры Как Китайская Республика.

э! Новость поступила в Китайскую Республику, Международный олимпийский комитет и ИСУ для комментариев, но ответа не последовало.

(E! и NBC являются частью семейства NBCUniversal.)

Смотрите Олимпийские игры 2022 года в Пекине каждый день на каналах NBC и Peacock и не пропустите церемонию закрытия в воскресенье, 20 февраля.