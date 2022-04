Российская оперная певица вышла на сцену в поддержку Украины

В пятницу российский оперный певец выйдет на сцену в поддержку Украины, поскольку боевые действия продолжаются после вторжения России.

Сопрано Ольга Шанина выступит на благотворительном концерте We Are For Peace в масонском отеле в Палмерстон-Норт.

Организатор партии Алисса Северина, которая пять лет назад переехала в Новую Зеландию из России, заявила, что хочет продемонстрировать свою поддержку Украине.

Она не думала, что кто-то может согласиться с тем, что там сейчас происходит.

«Я просто хочу показать людям, что мы не против них, это наш братский народ.

«Как человек, я просто хочу помогать другим.

Сиверина познакомилась с Шаниной еще до начала войны. После начала войны они говорили о том, чем могли бы помочь.

Шанана была звездой, и она выступала в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.

«Она очень высококлассный художник. Я очень рад, что смог заполучить ее».

Шанина исполняет украинские, русские и английские песни из опер, опер, мюзиклов и фильмов.

Аккомпанировать ей будет ее сын Виктор Журавлев на флейте.

«То, что она русская и поет украинские песни, должно что-то трогать», — сказала Северина.

Сиверина сказала, что благодарна Hotel Masonic за помощь в проведении мероприятия.

Вечеринка начинается в 18:00, а билеты будут продаваться на входе по цене 40 долларов.

Все собранные средства будут переданы украинским семьям, пострадавшим от войны.

Исправление: в более ранней версии этой статьи псевдоним Алиссы Северины был указан как Сильверстоун. Обновлено 28 апреля, 10:37.