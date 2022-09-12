Российская пианистка Осетинская стала последней артисткой, отменившей концерты из-за антивоенных сцен.

Россияне голосуют на региональных и местных выборах в разбросанных по стране местах, выбирая губернаторов или законодателей на первом голосовании, проведенном после украинского вторжения почти семь месяцев назад.

Ожидается, что голосование 11 сентября не приведет к серьезным политическим сдвигам на национальном или местном уровне, а война в Украине проявлялась лишь в отдельных случаях в предвыборных кампаниях. Вместо этого местные вопросы, такие как инвестиции в общественный транспорт или экологические проблемы, или ветхий жилой фонд, возглавляли список вопросов кампании во многих местах, где проголосовали.

В общей сложности 15 регионов, разбросанных от прибалтийской Калининградской области до Бурятии на юге Сибири, выберут новых губернаторов или глав исполнительной власти для своих регионов. Избиратели также выбрали шесть регионов. новые участники от местных законодательных органов.

В Москве избирателям разрешили проголосовать еще 9 сентября, чтобы выбрать 125 депутатов. окружные советы: местные законодательные органы, которые часто принимают решения по очень локальным вопросам, таким как новое оборудование для игровых площадок, вывоз мусора или другие вопросы качества жизни.

Когда началось голосование, глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что направила письмо в региональные избирательные комиссии с рекомендацией представить подсчет голосов не позднее 14 сентября.

Обычно результаты выборов в России объявляют либо сразу после закрытия избирательных участков, либо на следующий день.

Памфилова сказала, что это дополнительное время позволит ее комитету «тщательно» рассмотреть любые жалобы, поданные избирателями, хотя она также отметила, что пока только 10 из 82 округов, где проводятся выборы, зарегистрировали такие сообщения.

Люди Собеседование На улицах Москвы на этой неделе у российской службы Радио Свобода возникли смешанные чувства по поводу голосования и того, послужило ли оно какой-либо цели.

«Если вы лично чувствуете желание проголосовать, почему бы не пойти дальше и не принять участие?» Мужчина, не назвавший своего имени, сказал, что стоял перед станцией метро «Университет». «Лично я бы не стал себя беспокоить».

Другой мужчина, не назвавший своего имени, сказал: «Есть правила, и мы живем в этой системе, мы здесь работаем, поэтому нам нужно жить по правилам системы». «Так что, если они попросят меня пойти, я пойду и проголосую».

Еще до украинского вторжения Кремль постепенно оказывал давление на независимые оппозиционные партии и хорошо управляемые группы гражданского общества. Результатом стал жестко контролируемый избирательный процесс, в котором доминировала «Единая Россия», политическая партия, связанная с Кремлем, и почти три другие обычные политические партии — коммунисты, Либерально-демократическая партия и «Справедливая Россия». Обычно все голосуют за инициативы Кремля.

Ожидалось, что кандидаты от «Единой России» легко выиграют большинство гонок на выборах 11 сентября.

Главной независимой оппозиционной силой остается сеть, созданная Алексеем Навальным, почти мертвым борцом с коррупцией, который был отравлен ядовитым нервно-паралитическим веществом и сейчас отбывает тюремный срок в центральной России по обвинениям, которые многие считают политически мотивированными.

В преддверии общенациональных парламентских выборов в сентябре прошлого года группа Навального создала систему под названием «Умное голосование», которая направлена ​​на то, чтобы подорвать политику «Единой России» и направить избирателей к альтернативам, которые с большей вероятностью вызовут дестабилизацию.

Группа запустила программу Smart Vote к выборам 11 сентября; Однако Леонид Волков, высокопоставленный депутат Навального, который сейчас живет за пределами России, сказал, что атака была направлена ​​только против Москвы, где избиратели, как правило, более либеральны и более вовлечены в политику.

Он сказал, что причина Собеседование Интернет-газета «Новая газета» утверждает, что многие потенциальные кандидаты, одобренные Smart Vote, поддерживают продолжающуюся войну в Украине.

«Любые действия, направленные на ослабление путинского режима, — это право и обязанность гражданина», — говорится в заявлении сторонников Навального на его сайте в YouTube. Канал. «Участие в выборах хоть и не самое эффективное сегодня, но это самый простой способ борьбы».