Российская пианистка. Фредерик Дуглас

В эти выходные у Bay Area Art Collections будет несколько потоковых шоу. Вот посмотрите.

Из России с талантом

Би-би-си назвала российского пианиста Александра Куприна «Ван Клеберн сегодня», и не только потому, что он занял первое место в знаменитом конкурсе имени легендарного клавишника. Он также имеет высшие призы на международных конкурсах пианистов в Бузони, Хамамацу и Шотландии.

В эти выходные Кобрин представляет эксклюзивную программу из серии концертов Общества Сан-Хосе Стейнвей, в которую входят Соната для фортепиано № 2 фа мажор Моцарта, К. 280, Мазурки Шопена, соч. 24, и Соната для фортепиано до минор Шуберта, D. 958.

подробности: Концерт доступен для трансляции с 23-26 апреля; 20 долларов на семью; steinwaysociety.com.

Пьесы – это вещь

Вот два спектакля и фестиваль, о которых стоит знать любителям театра.

Побег Фредерика Дугласа Marsh Performance транслирует это единственное шоу автора, исполнителя и наставника Дэрила Ван Лира, основанное на мемуарах «Жизнь Фредерика Дугласа». Шоу изображает, как показано в пропагандистских материалах, «некоторые из самых печальных моментов в жизни активиста, от ухода от матери и приемной бабушки, до жестоких встреч с печально известным рабовладельцем Эдвардом Кови и его захватывающей и захватывающей поездки на поезде в Свобода.” За шоу последуют вопросы и ответы с основателем Van Leer, Маршем и арт-директором Стефани Вайсманн. подробности: 19:30 в субботу бесплатно, но пожертвования приветствуются; themarsh.org.

Фестиваль новых пьес TheaterWorks: Силиконовая долина TheatreWorks представляет свой популярный фестиваль как виртуальное мероприятие, на котором можно увидеть множество новых работ. Два шоу касаются запрета на поездки муслина, введенного президентом Дональдом Трампом в 2017 году: арабо-американская комедия Бетти Шамия «Как только невозможное» и семейная драма Карима Фахми «Привилегированное общество». Также включает ранний взгляд на популярный рок «Lizard Boy», который откроет осенью 51-й сезон TheatreWorks, и цифровую / хип-хоп сцену Дэна Вольфа «Венецианский купец» под названием «Валюта». подробности: 23 апреля – 15 мая; Разрешения на оплату – это то, что вы можете себе позволить (минимум 10 долларов США); www.theatreworks.org.

Больше, чем виноград: Карлос Агирре, Джеффри Лоу и Лиза Рамирес написали и сыграли главную роль в этой новой пьесе режиссера Шона Сан-Хосе о периоде, предшествовавшем Виноградной забастовке Делано 1965-1970 годов, и о наследии этих профсоюзных активистов Сезара Чавеса и Долорес. Уэрта и Ларри Итлеунг. подробности: Представлено TheaterFIRST; Билеты (15 долларов) в продаже до 8 мая; Игра продлится до августа. theatrefirst.com.