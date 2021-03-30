Российская подводная лодка всплыла рядом с огромной открытой дырой во льду, что видно на спутниковых снимках.

Подводным лодкам с баллистическими или управляемыми ракетами по-прежнему приходится выскакивать из-под льда, чтобы стрелять из оружия, даже не всплыв. В целом, лед в Арктике обеспечивает ценную защиту подводных лодок, что затрудняет обнаружение и отслеживание их передвижения противником. Русские, среди прочих, как известно, используют этот район для защиты подводных лодок, особенно баллистических ракет-носителей, в патрулях сдерживания, от любопытных глаз и атакующих подводных лодок.

Какими бы ни были точные цели люка, это только подтверждает, что подводный компонент Умка-2021 включал в себя ряд выдающихся тактик, технологий и процедур, даже если некоторые конкретные элементы были отмечены ранее. Например, подводные лодки России и других стран, особенно ВМС США, регулярно проводят ледовые учения (ICEX), всплывая на поверхность из-подо льда в Арктике. Тем не менее, ВМФ России уже заявил, что этот пример трех больших подводных лодок, появившихся вместе по льду в относительно небольшом пространстве, описанном как круглая область диаметром менее 2000 футов, был первым в своем роде для службы.

В целом, «Умка-2021» представляется важным тренингом в этой все более стратегической области. Потенциал конкуренции и конфликтов вырос, поскольку глобальное изменение климата заставляет лед в Арктике отступать, открывая новые экономические возможности, включая торговые пути и источники в значительной степени неиспользованных природных ресурсов, таких как нефть. Задолго до этого конкретного упражнения, России, среди прочего, в том числе в США, работал трудно расширить свою способность проецировать военную мощь, выше и ниже поверхности, а также в воздухе, в регионе.

Будет очень интересно узнать дополнительные подробности о подводной составляющей «Умка-2021», а также о других аспектах этого важного учения, которое продолжит выявляться в ближайшем будущем.

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