Российская поисковая система будет предустановлена ​​на гаджеты с 1 июля – Бизнес и экономика

Москва, 15 марта. С 1 июля производители гаджетов по умолчанию должны будут предварительно установить локальную поисковую систему в браузере. Правительство определит конкретную поисковую систему позже, сообщает пресс-служба ТАСС Министерства цифрового развития, связи и СМИ России.

В ведомстве заявили: «С 1 июля 2021 года у пользователей будет возможность использовать российскую поисковую систему по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет определен постановлением правительства».

В ведомстве сообщили, что категории устройств, на которые необходимо заранее установить программы (смартфоны, смарт-телевизоры, компьютеры и ноутбуки), указаны в соответствующем постановлении правительства, и менять или дополнять существующие категории не планируется.

«Предварительная установка программного обеспечения является частью стратегии, направленной на замещение импорта и развитие российских цифровых продуктов. Эта мера создаст более сбалансированные условия для конкуренции между отечественными разработками и зарубежными услугами», – добавили в министерстве.

В январе 2021 года правительство России утвердило список российских программ для предварительной установки на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, продаваемые в России с 1 апреля 2021 года.