Российская полиция арестовала журналистов, выступающих за свободу СМИ | Голос Америки

В субботу российская полиция арестовала нескольких журналистов, протестовавших против решения властей классифицировать крупный независимый телеканал как «иностранного агента».

Журналисты провели одиночные сидячие забастовки у здания высшей службы внутренней безопасности страны, ФСБ, на Лубянской площади в Москве.

Они несли такие баннеры, как «Журналистика – не преступление» и «Вы боитесь правды» в знак протеста против решения Минюста в пятницу добавить телеканал «Дождь» и онлайн-издание «Важные истории». список «иностранных агентов».

Задержанных передали для вызова в суд за нарушение правил сидячей забастовки – административное правонарушение, наказуемое штрафом в размере до 270 долларов.

«Я против того, чтобы телеканал« Дождь »называли« иностранным агентом », – заявила Фарида Рустамова, журналистка« Дезда », которая участвовала в субботней сидячей забастовке.« Я хочу работать и жить свободно в России. Я хочу иметь шанс стать независимым журналистом. Я не хочу, чтобы моих коллег арестовывали, обыскивали и называли «врагами народа» или «клиентами». ”

Юлия Красникова, журналист «Важных историй», осудила этот шаг властей, назвав его неконституционным.

«Тот факт, что мы не хотим писать истории, которых не делают другие проправительственные СМИ, не означает, что мы что-то нарушили и что мы являемся« иностранными агентами », – сказала Красникова. «Я здесь, чтобы выразить протест и поддержать своих коллег».

Министерство юстиции действовало в соответствии с законом, используемым для обозначения НПО как «иностранных агентов» и физических лиц, которые получают финансирование из-за границы и занимаются деятельностью, которую можно условно назвать политической. Этот ярлык свидетельствует о более пристальном внимании со стороны правительства и несет в себе сильный презрительный оттенок, который может подорвать доверие к СМИ и нанести ущерб их рекламным перспективам.

Dogged осудил этот шаг как несправедливый и заявил, что будет обжалован.

Телеканал подверг резкой критике подавление инакомыслия российскими властями и регулярно публиковал прямые репортажи о протестах оппозиции. Он подробно освещал отравление и заключение в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального, известного критика президента Владимира Путина, а также уголовные дела, возбужденные против союзников Навального.

Российские власти усилили давление на оппозицию и независимые СМИ в преддверии парламентских выборов 19 сентября, которые широко рассматриваются как важная часть усилий Путина по укреплению своего правления в преддверии президентских выборов в России 2024 года.