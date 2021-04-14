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Российская полиция совершила рейд на студенческий журнал и арестовала 4 журналистов за нарушение протеста

14 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

МОСКВА (Рейтер). В среду российская полиция провела обыск в редакции студенческого журнала и задержала четырех журналистов по уголовным обвинениям в призыве несовершеннолетних к участию в антикремлевских протестах, сообщает газета.

Независимое агентство DOXA, созданное студентами и выпускниками колледжей в Москве в 2017 году, сообщило, что полиция арестовывала задержанных для допроса и конфисковала оборудование, включая телефоны, и что впоследствии суд вынесет постановления о предварительном ограничении.

Аресты происходят на фоне репрессий против союзников критика Кремля Алексея Навального, арест и тюремное заключение которого в начале этого года вызвали несколько общенациональных протестов, которые, по словам полиции, были незаконными и разогнаны с применением силы.

DOXA, созданная как студенческая организация в Высшей школе экономики в Москве, охватывает студенческую жизнь, высшее образование, политику и науку.

Власти отозвали их официальный статус студенческой организации в 2019 году после того, как они выразили поддержку студентам, которые участвовали в протестах оппозиции в 2019 году и были оштрафованы.

В заявлении, сделанном в среду, DOXA сообщила, что ее журналисты были арестованы из-за видеозаписи, в которой исполнитель заявил, что университетам незаконно отчислять студентов за их участие в про-Навальных протестах в начале этого года.

В DOXA заявили, что они удалили видео по запросу государственного надзорного органа СМИ, хотя они не согласились с запросом.

Никаких комментариев от местной полиции не последовало.

«Давление, с которым журналистское сообщество столкнулось в последнее время, беспрецедентно, но мы не прекращаем свою деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и мы продолжим защищать их права», – сказал Докса.

Адвокат ОВД-Инфо, организации по наблюдению за протестами и правозащитной организации, заявил, что обвинения по этому же уголовному делу были возбуждены против Леонида Волкова, близкого союзника Навального за пределами России.

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(Репортаж Тома Палфорта и Антона Зверева) Под редакцией Джонатана Отиса

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