Российская поп-звезда Алла Пугачева осуждает войну на Украине, поскольку Путин превращает Россию в сверхдержаву

Одна из крупнейших российских поп-звезд выступила с резким осуждением войны на Украине и заявила, что его правительство может подвергнуть его остракизму за это.

Алла Пугачева, звезда в России на протяжении десятилетий, сказала в пост в инстаграме В воскресенье украинское вторжение сделало Россию «изгоем» и «очень усложнило жизнь» российским гражданам. Ее пост в пятницу последовал за решением правительства классифицировать ее мужа, российскую знаменитость Максима Калкина, как иностранного агента после того, как он публично критиковал войну.

Популярная в России певица во многом похожа на Мадонну в Америке Десятилетия долголетия и полусатирической критики Используя национальную культуру, платформу социальных сетей, она и ее муж заявили, что хотят мира, процветания и свободы слова в России, а также «прекращения гибели наших детей в иллюзорных целях».

Если противодействие войне превращает человека в иностранного агента, «прошу вас внести меня в ряды иностранных агентов моей любимой страны», — говорится в посте под названием «Обращение в Минюст России». Федерация».

Единение с мужем

Калкина Официальный сайт Теперь у него на главной странице есть пометка: «Признан Минюстом России иностранным агентом».

Получив пощечину от лейбла иностранного агента, Калкин, который в течение многих лет был популярен как певец, комик и телеведущий, опубликовал видео в Instagram, в котором он сказал, что российские власти пытаются лишить его «неотъемлемого права на раскрытие информации». [a] честное мнение», потому что его взгляды расходились с взглядами правительства.

Реагируя на полемику, Пугачева заявила в воскресенье, что полностью поддерживает Калкина.

«Я едина со своим мужем, честным, порядочным и честным человеком, настоящим и бессмертным патриотом России», — подчеркнула музыкальная икона в своем посте в Instagram.

пара сообщается Она переехала в Израиль через месяц после того, как Россия вторглась в Украину, но Пугачева в последнее время живет в России со своими детьми.

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, сфотографировавшаяся с президентом Владимиром Путиным на церемонии награждения в 2014 году в Кремле, публично осудила войну в Украине. Саша Мортовец—Getty Images

Музыканты, которые публично отвергли кремлевский нарратив об Украине и осудили войну Они занесли себя в черный список исполнение или исполнение своих песен на российских радиоволнах.

Они включают Солист российских рок-групп ДДТ и Аквариум. и рэпер Noise MC.

Есть власть президента России Владимира Путина Он давно применяет свой закон об иностранных агентах Следует принимать строгие меры в отношении организаций и лиц, открыто выступающих против политики правительства.

Любой, кого в России называют иностранным агентом, должен заявлять об этом статусе во всех публикуемых им материалах, в том числе в постах в социальных сетях, и сталкиваться с финансовыми и бюрократическими последствиями.

Ранее в этом году Путин подписал новый законопроект, расширяющий понятие так называемого иностранного агента. Некоторые предупреждали Это еще больше ограничит свободу прессы и облегчит наказание со стороны государства для внутренних критиков правительства.