Российская премьер-лига усиливает ограничения для легионеров

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(Рейтер) — Россия увеличит максимальное количество легионеров, которые могут быть в командах клубов российской премьер-лиги в следующем сезоне, заявил во вторник глава РФФ.
Этот шаг связан с тем, что Россия стремится удержать иностранных игроков и привлечь их в свои спортивные лиги, поскольку российский спорт становится все более изолированным из-за военного вмешательства Москвы в Украине.
Глава федерации Александр Дюков сообщил, что в состав команд клубов Российской премьер-лиги может быть включено максимум 13 легионеров, а начиная со следующего сезона до восьми из них одновременно могут находиться на поле.
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В этом сезоне в команде любого клуба и на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
ФИФА, руководящий орган мирового спорта, запретила России участвовать в международном футболе в феврале на неопределенный срок из-за ее военной интервенции в Украине. Прочитайте больше
Он также открыл временное трансферное окно, которое заканчивается 30 июня, для иностранных игроков и тренеров, которые могут приостановить свои контракты с российскими клубами.
В 2017 году, за год до того, как Россия принимала чемпионат мира по футболу, президент Владимир Путин связал присутствие иностранных игроков в национальной футбольной лиге России с плохой игрой мужских национальных сборных и подчеркнул необходимость уделять больше внимания развитию местных талантов.
Некоторые российские футбольные клубы столкнулись с финансовыми трудностями после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину в рамках так называемой «специальной военной операции».
Московский «Спартак» заявил в понедельник, что распускает команду второго эшелона из-за финансовых проблем. Клуб также потерял Nike в качестве спонсора футболок, потому что команда не будет участвовать в клубном чемпионате Европы в сезоне 2022–23. Прочитайте больше
УЕФА, руководящий орган европейского футбола, решил, что в следующем сезоне у России больше не будет аффилированных команд, участвующих в клубных соревнованиях, из-за военной кампании Москвы в Украине.
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Об этом сообщает Рейтер.
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