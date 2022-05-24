Российская премьер-лига усиливает ограничения для легионеров

Президент «Газпром нефти» Александр Дюков на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, Россия, 13 октября 2021 г. Сергей Ильницкий/Пол через Reuters

(Рейтер) — Россия увеличит максимальное количество легионеров, которые могут быть в командах клубов российской премьер-лиги в следующем сезоне, заявил во вторник глава РФФ.

Этот шаг связан с тем, что Россия стремится удержать иностранных игроков и привлечь их в свои спортивные лиги, поскольку российский спорт становится все более изолированным из-за военного вмешательства Москвы в Украине.

Глава федерации Александр Дюков сообщил, что в состав команд клубов Российской премьер-лиги может быть включено максимум 13 легионеров, а начиная со следующего сезона до восьми из них одновременно могут находиться на поле.

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В этом сезоне в команде любого клуба и на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

ФИФА, руководящий орган мирового спорта, запретила России участвовать в международном футболе в феврале на неопределенный срок из-за ее военной интервенции в Украине. Прочитайте больше

Он также открыл временное трансферное окно, которое заканчивается 30 июня, для иностранных игроков и тренеров, которые могут приостановить свои контракты с российскими клубами.

В 2017 году, за год до того, как Россия принимала чемпионат мира по футболу, президент Владимир Путин связал присутствие иностранных игроков в национальной футбольной лиге России с плохой игрой мужских национальных сборных и подчеркнул необходимость уделять больше внимания развитию местных талантов.

Некоторые российские футбольные клубы столкнулись с финансовыми трудностями после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину в рамках так называемой «специальной военной операции».

Московский «Спартак» заявил в понедельник, что распускает команду второго эшелона из-за финансовых проблем. Клуб также потерял Nike в качестве спонсора футболок, потому что команда не будет участвовать в клубном чемпионате Европы в сезоне 2022–23. Прочитайте больше

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, решил, что в следующем сезоне у России больше не будет аффилированных команд, участвующих в клубных соревнованиях, из-за военной кампании Москвы в Украине.

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Об этом сообщает Рейтер.

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