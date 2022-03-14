Российская прокуратура предупреждает западные компании об арестах и ​​конфискации активов

Российская прокуратура предупредила западные компании, что критика войны Москвы с Украиной может привести к их аресту. Корпоративные лидеры или конфискация активов в стране.

Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что среди компаний, получивших предупреждение, были Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands. Журнал «Уолл Стрит.

Газета заявила, что угрозы исходили в виде звонков, писем и визитов с угрозами судебного иска против компаний и конфискацией активов, включая их товарные знаки.

Источники сообщили газете, что угрозы побудили как минимум одну из компаний ограничить связь между своим российским бизнесом и остальной частью организации.

С тех пор, как Москва напала на Украину, многие частные компании — от нефтяных компаний и ритейлеров до спортивных организаций и СМИ — разорвали связи с Россией, поскольку страна стала более изолированной от мировой экономики.

«Нападение России на Украину — это акт агрессии с трагическими последствиями для всего региона», — заявил президент BP Хельге Лунд в заявлении во время ухода его компании в прошлом месяце, отметив, что она работала с «замечательными» российскими коллегами. Более 30 лет в стране.

Однако эта военная акция представляет собой коренное изменение. Это привело к тому, что совет директоров BP после тщательного рассмотрения пришел к выводу, что наше сотрудничество с «Роснефтью», государственной компанией, просто не может продолжаться».

На прошлой неделе президент России Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин: Трамп плачет в Байдене на фоне украинского конфликта Двухпартийная группа сенаторов встречается с чиновниками и посещает места размещения беженцев в Польше Республиканцы фиксируют рост цен на газ на фоне украинского конфликта Подробнее Они выразили потенциальную поддержку закона, который позволит Кремлю национализировать активы иностранных компаний, покидающих Россию в результате ее вторжения в Украину, заявил Белый дом. предупреждение против в пятницу.

«Любое внесудебное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большим экономическим потерям для России», — написала Псаки в Twitter. «Это усилит четкий сигнал мировому бизнес-сообществу о том, что Россия не является безопасным местом для инвестиций и ведения бизнеса».