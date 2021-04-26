Российская прокуратура приказала группе Навального приостановить деятельность

Сегодня, в понедельник, российская прокуратура приказала кремлевскому антикоррупционному учреждению Алексею Навальному и его региональной сети приостановить всю деятельность до решения суда о признании его экстремистской группировкой.

В понедельник в московском суде началось предварительное слушание, на котором ФБР и его региональные отделения были объявлены «экстремистами» после того, как прокуратура попросила добавить их в список «террористических и экстремистских» организаций, которым оно управляет. РоссияКонтртеррористический комитет.

Деятельность НавальныйДиректор ФБК Иван Жданов написал в понедельник в Твиттере и тут же приложил скриншоты постановления прокуратуры.

Московский городской суд подтвердил, что деятельность региональной сети группы была приостановлена, но пояснил, что прокуратура имеет право принимать решение и что окончательное решение суда о классификации группы как экстремистской еще не принято.

Положительное решение суда дало бы властям законные полномочия приговаривать активистов к тюремному заключению и замораживать банковские счета групп, по сути вынуждая их прекратить избирательные кампании самого видного оппозиционного деятеля России.

В заявлении московского офиса Навального в своем телеграм-канале говорится, что группа «не сможет работать» в обычном режиме.

«Это было бы очень опасно для наших сотрудников и сторонников», – сказала она.

Команда пообещала, что продолжит борьбу с коррупцией в правящей партии, «Единой России» и президенте. Президент России Владимир Путин “лично”.

Группа добавила: «Борьба будет непростой, но мы обязательно победим, потому что нас много, и мы сильны».

В пятницу прокуратура заявила, что они просили назвать ФБК и его региональные отделения экстремистскими, поскольку они «участвуют в создании условий для дестабилизации социальной, социальной и политической ситуации».

История продолжается

Прокуратура также обвинила организации в создании условий для «изменения основ конституционного строя» и назвала их деятельность «нежелательной».

В российский список экстремистских организаций в настоящее время входят 33 организации, в том числе Исламское государство (ИГ), Аль-Каида и Свидетели Иеговы.

Группам запрещено работать в России, и участие в их деятельности может привести к длительным срокам заключения.

Навальный, самый известный оппозиционный политик России, отбывает два с половиной года в колонии строгого режима по старым обвинениям в мошенничестве, которые, по его словам, являются политически мотивированными.

(Франция 24 / AFP)