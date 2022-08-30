Российская прокуратура требует для экс-журналиста 24 года тюрьмы

Российская прокуратура на процессе над бывшим журналистом во вторник попросила суд приговорить его к 24 годам лишения свободы за государственную измену.

Иван Сафронов, десять лет проработавший журналистом, прежде чем стать советником главы российской космической компании «Роскосмос», находится под стражей с момента ареста в июле 2020 года в Москве. Он отверг обвинения в передаче военной тайны чешской разведке и настаивал на своей невиновности.

Дело Сафронова отражает вызовы, с которыми столкнулись российские журналисты, обострившиеся в связи с военными действиями Москвы на Украине.

Сафронов, который до прихода в Роскосмос освещал военные вопросы и вопросы безопасности для ведущей российской ежедневной газеты «Коммерсант», заявил, что во время работы собирал всю информацию из открытых источников и не делал ничего противозаконного. Он сказал, что следователи не смогли объяснить обвинения в государственной измене и объяснить секреты, которые он якобы раскрыл.

Несколько российских журналистов и правозащитников настаивали на освобождении Сафронова, а некоторые утверждали, что власти, возможно, хотели отомстить за его репортажи, разоблачающие российские военные инциденты и подозрительные сделки с оружием.

В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне, и заявили, что обвинения не связаны с работой Сафронова в компании, в которую он пришел в мае 2020 года.

Правозащитникам, журналистам, ученым и должностным лицам компаний, которые в последние годы столкнулись с обвинениями в государственной измене в России, было сложно защищаться из-за секретности их дел и отсутствия публичного доступа к информации.

Отец Сафронова также работал в «Коммерсанте», освещая военные вопросы после его ухода из вооруженных сил. В 2007 году он погиб, выпав из окна своего дома в Москве.

Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой, однако некоторые российские СМИ поставили под сомнение официальную версию, отметив его намерение опубликовать деликатный отчет о тайных поставках оружия в Иран и Сирию.