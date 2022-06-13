Российская пропаганда использует материалы ведущих западных СМИ для манипулирования русскоязычной аудиторией Украины.

Об этом сообщил в Telegram центр По данным Укринформа.

Ссылаясь на якобы публикацию Washington Post, российские СМИ утверждали, что «у западных экспертов эйфория по поводу успехов вооруженных сил Украины после освобождения Россией основных населенных пунктов на Донбассе ослабевает». Однако в оригинальной статье говорится, что Россия адаптирует свою тактику на Донбассе из-за нехватки человеческих ресурсов, как указано в посте.

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Центр по борьбе с дезинформацией также опроверг манипуляцию, опубликованную российскими СМИ, которые утверждали со ссылкой на материалы, опубликованные The Economist, что западные эксперты признают, что Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на введенные санкции.

«На самом деле экономисты отмечают, что Венгрия, Чехия и Словакия увеличили закупки российской нефти. При этом сами эксперты говорят, что Россия вынуждена продавать излишки с массовыми скидками», — заявили в Департаменте по борьбе с опустыниванием. .

В Центре по борьбе с дезинформацией отмечают, что использование некоторых тезисов, взятых из сообщений западных СМИ, создает у русскоязычного населения ложное впечатление об успехах России на экономическом и военном фронтах.