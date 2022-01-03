Российская ракета может выйти из-под контроля в среду вечером

Опубликованный сегодня обновленный прогноз указывает на то, что неконтролируемый откат России к Земле может случиться в четверг. Обновленный прогноз, опубликованный Джозефом Раймсом на satflare.com, показывает, что ракета вернется около 22:56 по восточному времени в среду, 5 января. По мере анализа большего количества данных площадь (а) воздействия, а также время воздействия будут улучшены. На данный момент прогноз может быть отключен на +/- 25 часов, что в настоящее время более точно, чем +/- 60 часов, которое было во вчерашнем прогнозе. Во время предыдущего столкновения, когда ракета вышла из-под контроля, ученые смогли за несколько часов заранее уведомить о фактической площади удара и времени.

27 декабря с космодрома Плесецк стартовала российская ракета «Ангара А5». Ракета «Ангара», названная в честь реки в Сибири, — первая за десятилетия тяжелая ракета-носитель, использованная российским космическим агентством Роскомос. Запуск 27 декабря стал третьим испытательным полетом гигантской ракеты. Хотя пуск прошел безупречно, ракета разгонного блока не сработала.

В то время как первые две ступени «Ангары» сработали, как планировалось, третья ступень, ракета «Перси», не сработала во второй раз. В то время как первый пожар помог вывести псевдо-полезную нагрузку, которую он нес, на низкую околоземную орбиту, второй пожар не смог вывести псевдо-полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Вместо этого 20-тонная масса выходит из-под контроля на Земле.

Согласно NORAD, сокращенно от Североамериканского командования противовоздушной обороны, ракета и сбрасываемая боевая нагрузка имеют номер «50505» и в настоящее время находятся на орбите с перигеем 180 км и апогеем около 200 км.

Российская газета «Московский комсомолец» писала: «… 20-тонный вакуум или его остаток будет плавно снижаться еще в течение двух-трех недель, пока большая его часть не сгорит вместе с топливом, оставшимся в плотных слоях атмосферы. Падение остатков еды — это вопрос ».

Коммерческие и частные организации, такие как SATFLARE, N2YO.com и Aerospace Corporation, отслеживают выход ракеты из-под контроля и предоставляют карты и статистические данные о ней на своих веб-сайтах.

Это не первый случай, когда неконтролируемая ракета угрожает Соединенным Штатам. В мае основная сцена Long March 5 неконтролируемым образом рухнула на землю. Хотя большая часть ступени ракеты сгорела при возвращении, некоторые части выдержали повторный вход и ударились о землю.

Поскольку Земля покрыта больше водой, чем сушей, вероятность попадания неконтролируемой ракеты в океан больше, чем в населенные районы суши. Хотя есть вероятность, что эта неконтролируемая ракета поразит безлюдный район, пока рано говорить наверняка, так ли это будет с этой российской ракетой.