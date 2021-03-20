Российская ракета-носитель “Союз-2.1а” перед запуском прошла общие испытания – наука и космос

Москва, 18 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в четверг, что российская ракета-носитель “Союз 2.1а”, которая должна быть запущена 20 марта на орбиту 38 спутников из 18 стран, прошла общие испытания.

«Работа на второй пусковой день на Байконуре. [Cosmodrome] Завершенный. Были проведены публичные тесты. Нет никаких критических замечаний. Рогозин написал в своем Telegram-канале:

Он отметил, что в пятницу на космодроме Байконур ожидается предстартовый день, и работы будут продолжены в соответствии с планом.

Запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с космодрома Байконур запланирован на 9 июля 20 марта. Он будет работать на орбите спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея) и японского космического корабля для удаления отходов ELSA-d. Японские малые спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, спутники для получения изображений Земли и связи NAJM-1 в Саудовской Аравии, а также спутники связи Берлинского технического университета.

20 марта ракета-носитель “Союз” выведет на орбиту первый спутник Д33 от НИУ ВШЭ, спутник CubeSat, разработанный Центром Сириус и НИУ ВШЭ, а также спутник Спутник OrbiCraft-Zorky, принадлежащий частной российской космической компании Sputnix.