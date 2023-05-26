Российская ракета попала в украинскую клинику, двое погибли, 23 ранены

По словам губернатора области Сергея Лысака, российская ракета обстреляла медицинскую клинику в городе Днепр на востоке Украины, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и еще 23 получили ранения. Из пострадавших 21 госпитализирован, трое в тяжелом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter видео с поврежденной клиникой, назвав нападение «преступлением против человечности». Минобороны Украины назвало удар «тяжким военным преступлением» в соответствии с Женевскими конвенциями. Москва отрицает преднамеренное нанесение ударов по мирным жителям и отвергает обвинения в военных преступлениях.

События в Днепре происходят на фоне сообщений о ночных нападениях России на Киев и другие восточные города. Украинские официальные лица заявили, что средства ПВО сбили 10 ракет и более 20 беспилотников, запущенных Россией. В ответ Россия заявила, что Украина бомбила два района на юге России с помощью ракеты и беспилотника.

Конфликт между Украиной и Россией продолжается уже 15 месяцев, Москву обвиняют во вторжении в Украину. Ситуация обострилась в последние недели, когда обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашений о прекращении огня. По оценкам Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день в ходе конфликта погибло более 13 000 человек.

Ракетный удар по медицинскому центру в Днепре — лишь один из примеров разрушительного воздействия конфликта на мирных жителей. Обе стороны подвергли нападениям больницы, школы и жилые районы, что привело к большим человеческим жертвам и перемещению людей. Ситуация особенно тяжелая для тех, кто живет в зоне конфликта, у кого не хватает еды, воды и медикаментов.

Международное сообщество призвало к прекращению конфликта и к соблюдению обеими сторонами норм международного права. Женевские конвенции устанавливают четкие правила обращения с гражданскими лицами и военнопленными во время вооруженного конфликта. Эти правила включают запрет на нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также запрет на пытки и другие формы жестокого обращения.

Конфликт на Украине напоминает нам о разрушительных последствиях войны для мирных жителей. Крайне важно, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное право и предпринимали шаги для защиты гражданских лиц от вреда. Международное сообщество также должно делать больше для поддержки тех, кто пострадал от конфликта, в том числе путем предоставления гуманитарной помощи и усилий по мирному урегулированию конфликта. Только тогда мы можем надеяться предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и страдания в Украине.