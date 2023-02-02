Российская ракета разрушает жилой дом в Украине; 3 погибших, сообщает полиция

Российская ракета разрушила многоквартирный дом и повредила еще семь домов в восточном городе Краматорск в ночь на среду, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения, сообщила региональная полиция.

Местные власти сначала заявили, что Россия выпустила ракету, но позже полиция сообщила, что тактическая ракета «Искандер-К» попала в 21:45 по местному времени (19:45 по Гринвичу). «Пострадало не менее восьми жилых домов. Одно из них полностью разрушено», — говорится в сообщении полиции в Facebook. «Люди могут остаться под завалами».

По меньшей мере 44 человека погибли в прошлом месяце, когда российская ракета попала в жилой дом на востоке Днепра. «Это не повторение прошлого, это повседневная реальность нашей страны — страны, на границах которой абсолютное зло», — написал президент Владимир Зеленский в мессенджере Telegram.

«Единственный способ остановить российский терроризм — победить его. С помощью танков, истребителей и ракет большой дальности», — написал Зеленский в отдельном твите. Украина, которой на прошлой неделе были обещаны боевые танки, хочет, чтобы союзники поставили союзникам истребители и ракеты.

Губернатор области Павел Кириленко опубликовал фото, на котором видно сильно поврежденное четырехэтажное здание Краматорска. Украинское издание «Радио Свободная Европа» опубликовало короткое видео, на котором спасатели работают в свете прожекторов, пока на завалы падал снег.

Украина обвиняет российские силы в неизбирательных бомбардировках гражданской инфраструктуры, и Москва обычно отвергает это обвинение. Украина заявила в апреле, что 57 человек погибли в результате попадания российской ракеты в железнодорожную станцию ​​в Краматорске. Москва отрицала свою ответственность, заявив, что ракета украинская.

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