В пятницу (21 октября) Россия запустила на орбиту еще два военных спутника, продолжив напряженный космический полет страны.

Союз-2-1в Ракета Он стартовал с космодрома Плесецк на северо-западе России в пятницу в 15:20 по восточному поясному времени (19:20 по Гринвичу, 22:20 по московскому времени) с двумя секретными полезными нагрузками на орбиту.

«Согласно неофициальным публикациям на веб-форуме «Новости космонавтики», ракета должна была передать пару военных спутников нового поколения с обозначениями 14Ф164 и 14Ф172», — сказал Анатолий Зак. Написано на RussianSpaceWeb.com (Откроется в новой вкладке).

Зак добавил, что «эти каталоги не были связаны с проектами, известными публике, поэтому предполагаемая миссия спутников оставалась неясной накануне запуска».

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Астрофизик и исследователь спутников Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, Спекулировать в Твиттере (Откроется в новой вкладке) В пятницу заявили, что полезной нагрузкой может быть «экспериментальная пара военных спутников, возможно, для тестирования технологий спутниковой инспекции».

Понятно, что России не чужды методы досмотра. Его космический корабль «Космос 2558» был запущен 1 августа на орбиту, очень похожую на орбиту американского спутника-шпиона под названием USA 326. Военные чиновники США задолжали.

Пятничный взлет стал четвертым для России за последние 12 дней. Союз Запущен навигационный спутник ГЛОНАСС Из Плесецка 9 октября А Ракета «Протон» несла спутник связи на орбиту вокруг правительства Анголы 12 октября с российского космодрома Байконур в Казахстане ракета «Ангара» запустила малую ракету, Таинственный военный спутник ЭМКА-3 Из Плесецка 15 октября.

В ближайшие дни ожидаются новые взлеты для России. В субботу (22 октября) с космодрома Восточный «Союз» запустит три спутника связи «Гониец» и широкополосный поперечный корабль, а «Союз» направит к ним роботизированный грузовой корабль. Международная космическая станция С Байконура во вторник (25 октября).

Майк Уолл — автор книги «За рубежом (Откроется в новой вкладке)Книга (Great Grand Publishing House, 2018; иллюстрации Карла Тейта), книга о поисках инопланетной жизни. Подпишитесь на него в Твиттере Встроить твит (Откроется в новой вкладке). Следуйте за нами на Twitter Встроить твит (Откроется в новой вкладке) или на Фейсбук (Откроется в новой вкладке).