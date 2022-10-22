science

Российская ракета «Союз» запустила два секретных военных спутника

22 октября, 2022
Marfa Fedoroa

В пятницу (21 октября) Россия запустила на орбиту еще два военных спутника, продолжив напряженный космический полет страны.

Союз-2-1в Ракета Он стартовал с космодрома Плесецк на северо-западе России в пятницу в 15:20 по восточному поясному времени (19:20 по Гринвичу, 22:20 по московскому времени) с двумя секретными полезными нагрузками на орбиту.

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