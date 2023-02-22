Российская ракета упала обратно в Россию через 42 года

Кусок космического мусора советской эпохи десятилетней давности вернулся на Землю после более чем 40 лет пребывания на орбите, вероятно, приземлившись на своей родине, в России.

— написал в Твиттере Джонатан Макдауэлл, астрофизик и руководитель группы Центра рентгеновских научных данных Chandra.

Этот кусок космического мусора был частью ракеты, которая первоначально стартовала с космического ракетного комплекса Плесецк, Россия, 4 июня 1980 года. По словам Макдауэлла, в том же месяце был запущен спутник радиотехнической разведки ICAR.

К счастью, в районе, где эта ракета упала 20 февраля, на архипелаге Новая Земля на крайнем севере, проживает всего 3576 человек по данным переписи 2021 года, при небольшой плотности населения 0,1 человека на квадратную милю, так что это очень маловероятно, что он попал в район, населенный людьми.

«Он находился на орбите вокруг Космоса 1184, который снова вошел в атмосферу Земли 29 апреля 2002 года. Военный спутник был частью системы космической разведки для перехвата сигналов», — сказал Марк Ригби, младший научный сотрудник Центра астрофизики Южного университета. сказал Квинсленд в Австралии и бывший координатор планетария сэра Томаса Брисбена в Брисбене. Newsweek.

«Возвращение ракеты-носителя ожидалось, и хотя предполагаемое время и место неконтролируемого возвращения могут быть сужены в дни и недели, предшествующие возвращению объекта на орбиту, всегда существует неопределенность до самого конца, учитывая, что эти объекты движется со скоростью около 8 км/с. [17,895 mph]— сказал Ригби.

«Одна минута выхода может означать разницу в сотни километров в точке входа и местоположении любого оставшегося мусора, а около 45 минут могут означать, что объект может оказаться на другой стороне планеты. Спутники и космический мусор могут имеют разную форму и массу». И общая плотность, которая может повлиять на прогноз, и солнечная активность также могут повлиять на плотность верхних слоев атмосферы».

По мере того, как за последнее столетие мы стали более активными на орбите Земли, в космосе появляется все больше и больше мусора. По состоянию на 22 декабря 2022 года Европейское космическое агентство (ЕКА) перечислило оценки около 36 500 фрагментов космического мусора размером более 10 см (4 дюйма) на орбите Земли, около миллиона от 1 см до 10 см (от 0,4 дюйма до 4 дюймов). в). дюймов) и 130 миллионов объектов меньше одного сантиметра.

«Более 15 000 спутников были выведены на околоземную орбиту с тех пор, как 4 октября 1957 года Советский Союз вывел на орбиту первый спутник, «Спутник-1». Этот спутник вернулся всего через три месяца», — сказал Ригби. «Количество спутников на околоземной орбите за последние годы увеличилось в геометрической прогрессии, в основном благодаря SpaceX и ее спутникам связи Starlink на низкой околоземной орбите — сейчас их около 4000».

Эти спутники в конечном итоге падают на Землю после того, как их вытягивают из разреженных верхних слоев атмосферы Земли, в результате чего все, что находится на орбите, медленно переводится на более низкие орбиты. В конце концов, как только его орбитальная скорость станет достаточно низкой, он снова упадет в атмосферу.

«Меньшие высоты означают больше облаков, поэтому этот процесс продолжается все быстрее и быстрее, поскольку космический мусор перемещается на все более низкие высоты, пока облака не станут настолько большими, что объект снова войдет в него», — сказала Саманта Лоулер, доцент астрономии в Университете Нью-Йорка. Регина в Канаде. Newsweek.

Орбитальный мусор и космический мусор, падающие на Землю, могут стать все более серьезной проблемой в ближайшие несколько десятилетий. Даже если кусок космического мусора еще не упал на Землю, он может представлять значительную опасность для других еще функционирующих космических аппаратов, находящихся на том же орбитальном пространстве.

«Мы должны сохранять бдительность, поскольку гражданская, коммерческая и военная деятельность в космосе активизируется», — сказала Саадия Пеканен, директор программы космического права, данных и политики в Школе права Вашингтонского университета. Newsweek. «Поскольку огромные группы спутников отправляются в космос, мы должны беспокоиться о том, чтобы избежать столкновений не только с другими объектами, но и с обломками. Столкновения между космическими кораблями, отказы спутников и старые космические аппараты также способствуют образованию мусора».

«Поскольку на низкой околоземной орбите он движется быстрее, чем быстрая пуля, орбитальные обломки любого размера могут быть смертельными как для людей, так и для машин. Это также недискриминационно, что означает, что ему все равно, являетесь ли вы космонавтом из Россия и Китай, или Штаты. Соединенные Штаты, или космический корабль принадлежит НАСА, военным или коммерческой компании, такой как SpaceX. Так что, если вы находитесь на его орбитальной траектории, у вас возникнут проблемы».

Даже небольшие частицы космического мусора, движущиеся со скоростью более 18 000 миль в час, могут нанести значительный ущерб спутникам и космическим кораблям.

В 2021 году астронавты на борту Международной космической станции [International Space Station] Венди Н. Уитман Кобб, профессор стратегии и исследований в области безопасности в Университете ВВС, сообщила, что в манипуляторе обнаружена дыра, вызванная ударом обломков. Newsweek. «Боюсь, что если обломки будут продолжать накапливаться, это может привести к так называемому синдрому Кесслера, что означает, что одно попадание обломков разрушает спутник, что затем приводит к еще большему количеству обломков и т. д. И учитывая, насколько больше мы используем космос, чем что бы то ни было Крушение, таким образом, является реальной причиной для беспокойства».

Когда космический мусор падает на Землю, как видно из этой последней записи ступени советской ракеты, это также может быть опасно для людей на Земле, если кусок мусора достаточно велик, чтобы пережить быстрый и горячий обратный путь. К земле, приземляться.

«Большинство мусора, попадающего в атмосферу Земли, безвредно сгорает. Настоящую проблему представляют большие куски, такие как использованные ракетные объекты или даже космические корабли, которые достаточно велики, чтобы нести некоторые из своих частей живыми при входе в атмосферу», — сказал Уитмен Кобб.

К счастью, вероятность попадания космического мусора в населенный пункт невелика из-за огромной площади планеты, покрытой океанами и необитаемой землей.

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«Хотя вероятность того, что обломки упадут в океан, все еще высока, существует ненулевая вероятность того, что обломки упадут где-нибудь на суше», — сказал Уитмен Кобб. «Когда Skylab, первая программа американской космической станции, была выведена из эксплуатации, часть ее обломков приземлилась в Австралии. Совсем недавно в Бразилии были обнаружены некоторые части ракет SpaceX Falcon 9. Таким образом, вероятность того, что обломки поразят людей или свойство, оно также не отсутствует полностью».

Однако, если кусок мусора попадет в район, где живут люди, он может нанести серьезный ущерб.

«Если бы ракета приземлилась посреди города или попала в пассажирский самолет в полете, это привело бы к огромным жертвам», — сказал Лоулер. «И совсем не ясно, кто будет нести юридическую ответственность за смерть и телесные повреждения в этом случае. Это серая область закона, которая в настоящее время изучается многими, но никогда не проверялась. Учитывая орбиты, на которых находится большинство орбиты ракетных объектов, этот риск будет возникать в основном в Южном полушарии».

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