Под покровом темноты через пролив Босфор в Турции проскользнуло неизвестное российское сухогрузное судно. Узкий пролив — единственный водный путь, соединяющий Средиземное море с Черным морем. Корабль «Спарта-2» подозревается в перевозке современного оружия для войны России на Украине.

Считается, что Россия отправила ЗРК С-300 со своих баз в Сирия к Черному морю.

Вскоре после вторжения России в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Это помешало ВМФ России усилить свои военно-морские силы для борьбы с Украиной. Но торговые суда все еще могут проходить.

Вторым пунктом назначения Спарты был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от Керченского моста. Подразумевается, что С-300 предназначены для укрепления обороны либо вблизи Керчи, либо в других районах российских операций. В Крыму наблюдается рост активности украинских беспилотников, и их целью может быть укрепление там обороны.

Подразумевается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирию, где на причале собирались компоненты С-300. С-30, вероятно, прибыл с объекта в Масиафе на севере Сирии. Плавание началось 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошло Босфор. Пересечение было замечено раньше Почетный кворум Йорук Ишик. Постояв на якоре у берегов России, 27 августа он отошел в Новороссийск.

Предполагается, что судно принадлежит «Оборонлогистике», что на самом деле означает Министерство обороны России. Корабль был специально добавлен в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Санкционный список. Экипаж — гражданский, но полезная нагрузка часто военная.

С-300 — это мощная зенитно-ракетная система, которая почти идентична системе Patriot американского производства. Она была дополнена новейшими системами С-400 и С-350, но остается полноценной передовой системой. В мае этого года сообщалось, что в Масиафе находится площадка С-300 Ракеты были выпущены по израильским самолетам. Считается, что эти самые агрегаты были переправлены в Черное море.

Перенос мощной ПВО из Сирии в Черное море может иметь большое значение. Это означает отсутствие систем обеспечения войны в Украине. В то же время это ослабляет силы России и режима Асада в Сирии.